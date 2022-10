Carmen Grebenișan, luată la rost pe Instagram! Influencerița a stârnit mii de reacții după ce a pozat provocator:„Cum să fiu în fundul gol dacă am chiloți?”

In articol:

Carmen Grebenișan este de departe una dintre cele mai cunoscute și apreciate influencerițe din țara noastră.

Chiar dacă în general este complimentată pentru frumusețea și imaginile pe care le postează pe contul ei de Instagram, mai sunt și excepții care o deranjează teribil pe blondină.

„Mă dezguști, mă dezgustă corpul tău, ești cu fundul gol”

Carmen Grebenișan și-a extins aria de activitate în ultimii ani. Așa că, vedeta nu s-a oprit doar la campanii online, ci a investit și în propria afacere, pe care nu se sfiește să o promoveze.

Acest lucru l-a făcut și recent vedeta, când a filmat într-un mod provocator pe un teren de tenis.

În clipul video, Carmen era îmbrăcată specific unei femei care joacă tenis, mai puțin în partea de jos, unde aceasta era doar în costul de baie.

Chiar dacă materialul a strâns multe aprecieri, multe persoane i-au sărit în cap influenceriței pentru că a ales să pozeze în acest fel.

Bineînțeles, Carmen Grebenișan a reacționat pe InstaStory, acolo unde i-a invitat pe oameni să se uite la caracterul unei persoane, mai mult decât la modul în care se îmbracă sau alege să se exprime.

„Am înțeles când toată lumea are dreptul la o părere, dar când vine toată lumea cu o părere: „Mă dezguști, mă dezgustă corpul tău, ești cu fundul gol”. Sunt oameni care zic că nu e ok că femeia devine sexualizată și că nu știu ce, dar în același timp cum să-i spui unei femei să nu facă ceva dacă ea se simte bine adică nu e ca și cum eu câștig din filme pentru adulți sau sunt pe only fans. Îmi permit să pozez în propriul brand de costume de baie, să fiu în chiloți. Cum să fiu în fundul gol dacă am chiloți? Eleganța și rafinamentul se reflectă foarte mult în caracterul omului, în atitudine, în felul în care reacționează, degeaba vin la mine multe să-mi zică că sunt rafinate când încearcă să zică că ele nu sunt așa, că ele nu gândesc așa...”, a declarat Carmen Grebenișan pe rețelele de socializare.