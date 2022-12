Carmen Harra a dezvăluit ce ne așteaptă în 2023! Clarvăzătoarea spune că omenirea va trece prin multe schimbări: „Anul acesta e un an a lui Dumnezeu”

In articol:

După mai mult de doi ani de când pandemia a făcut ravagii la nivel mondial, iar războiul din Ucraina a început să le dea fiori reci tuturor, oamenii se întreabă ce le mai rezervă anul viitor.

Răspunsurile se află la Carmen Harra, care a dezvăluit cum va arăta anul 2023 pentru România, dar și pentru restul lumii.

Celebra clarvăzătoare a mărturisit cum va arăta noul an pentru omenire. [Sursa foto: Captură foto]

Citește și: "Un copil!" Adriana Bahmuțeanu și logodnicul ei, pregătiți să devină părinți. Cei doi au planificat deja cununia civilă

Citeste si: Oana Roman, agresată de o persoană cunoscută, într-un mall din Capitală- kfetele.ro

Citeste si: Avem mărturia șocantă! Șoferul autocarului răsturnat la Pașcani a descris cu lux de amănunte tragedia: „Toți răcneau, au început să vină salvările, poliția” – EXCLUSIV- bzi.ro

Carmen Harra a mărturisit ce se întâmpla anul viitor

Celebra clarvăzătoare face des predicții, cu privire la o mulțime de subiecte. De departe, cele mai așteptate au fost dezvăluirile care îi informează pe toți oamenii cum va arăta noul an.

Carmen spune că 2023 este anul lui Dumnezeu, așa că toată lumea trebuie să se aștepte la schimbări importante.

„Ne așteaptă multe în 2023. Dacă o luăm numerologic picăm pe cifra 7, care înseamnă inteligență. Anul acesta e un an a lui Dumnezeu, vine cu încărcătură divină, cu reflexie, trebuie să reflectăm asupra ce ni s-a întâmplat până acum. Din multe puncte de vedere, este un an benefic, însă pentru cei care sunt născuți în cifra 7, Putin, de exemplu, au o schimbare peste noapte a vieții lor, în general. Regina Angliei era cifra 7 și nu a putut să conducă mai mult de 70 de ani, așadar menirea ei s-a încheiat, viața ei, când a intrat în cifra 7. Dacă stăm să reflectăm unde am ajuns, atunci ne dăm seama că ce urmează e o mare schimbare. Numărul 7 poate produce și o trezire a umanității, vine cu niște schimbări absolut incredibile. Pe parcursul anului o să înțelegeți mesajul meu de acum”, a declarat Carmen Harra, pe rețelele de socializare.

Carmen Harra [Sursa foto: Captură foto]

Citește și: Carmen Harra vorbește despre presupusa fiică a lui George Restivan! Ce a dezvăluit clarvăzătoarea, înainte de aflarea rezultatelor testului de paternitate: „Îmi pare rău”

Clarvăzătoarea a prezis cât mai durează războiul din Ucraina

Carmen Harra are vești bune! Războiul din Ucraina, care a făcut atât de multe victime, se apropie de final. Mai mult decât atât, omenirea va găsi în sfârșit o metodă de a se vindeca, după toate perioadele devastatoare pe care le-a traversat.

„Se termină războiul din Ucraina. Acum spun cu toată convingerea că putem merge în spațiu și că intrarea în spațiu a oamenilor devine clară în 2023. Facem eforturi extraordinare să intrăm în spațiu, pentru că vrem să ne extindem, o să trăim 200 de ani, vom trăi foarte lung și foarte bine. Vom găsi toate metodele de vindecare, 2023 un portal spre multe lucruri miraculoase, greu de anticipat. Extratereștrii există, nu este o fantezie, există. 023 este anul care începe să ne dea sentimentul clar că nu mai continuăm pe sistemul monetar actual și că trebuie să ne concentrăm pe altceva. În anul acesta forțele lumii se întâlnesc și eu anticipez o monedă globală în omenire. Totul devine electronizat, o monedă colectivă. Asta nu înseamnă că mergem spre o globalizare.”, a mai spus Carmen Harra.