Carmen Harra a analizat din punct de vedere numerologic relația dintre Lidia Buble și Răzvan Simion, chiar la începutul ei. Încă de atunci, Carmen Harra a spus că între ei este ”un foc de paie”, care se va stinge încet.

”Numerologic, nu văd nimic serios între ei, e doar un foc de paie. Relația asta e pasageră și nu duce la nimic de durată. Ea e foarte independentă, pretențioasă, chiar dificilă, are interese materiale foarte clare. Ea urmărește ceva în relația asta, el, în schimb, e implicat emoțional. Sunt prea multe diferențe între ei, n-au o relație de suflete-pereche și nu sunt compatibili. El vine cu intenții mai bune în relație decât are ea și e mai implicat. El vrea să o ajute. Dar relația lor nu are șanse. Pentru că el e interesat de ea mai mult decât e ea interesată de el. Nu există un echilibru al interesului și al intențiilor. Plus că pe ea o văd într-o altă relație în viitor. De asta, el ar face mai bine să se trezească și să-și vadă de treabă, să nu se grăbească să distrugă ceva ce a clădit 15 ani, mai ales că sunt copii la mijloc”, a spus Carmen Harra,când relația dintre Răzvan Simion și Lidia Buble era la început, adică în urmă cu 5 ani.

Răzvan Simion a confirmat despărțirea de Lidia Buble

Despărțirea dintre Lidia Buble și Răzvan Simion a șocat showbiz-ul românesc, în condițiile în care mulți se așteptau ca aceștia să anunțe o nuntă. Răzvan Simion a postat, duminică seara, o fotografie și un mesaj pe pagina lui de Instagram, prin care a confirmat despărțirea. Fotografia a strâns mii de aprecieri din partea internauților.

Prezentatorul tv pare că a regretat apoi mesajul postat pe rețelele de socializare. După ce a șters anumite pasaje din descriere, Răzvan Simion a decis să șteargă fotografia de tot de pe contul său.

Pasajul pe care l-a șters este: ”Astăzi, Lidia nu mai e fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert pe mine pentru că nu am avut ce să ofer când, poate, ar fi fost multe de oferit.

De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Suntem în continuare o echipă și construim proiecte muzicale. Și în rest, doi foști iubiți, actuali foarte buni prieteni”.