Carmen Harra a prevăzut sfârșitul pandemiei de coronavirus. Carmen Harra susține că pandemia de coronavirus va ajunge la un sfârșit definitiv în decursul primăverii următoare. Celebra clarvăzătoare a făcut mai multe previziuni legate de ce se va întâmpla cu omenirea în următoarele luni.

Carmen Harra a declarat, într-o intervenție la Teo Show, că oamenii încep să nu mai creadă în acest virus, fapt ce a agravat întreaga situație. Salvarea ar putea veni din partea unei persoane care să „ne conducă pe drumul drept”.

„O să dureze până o să avem cineva care o să ne conducă pe drumul drept. Oamenii și-au pierdut răbdarea, încrederea, sunt total disperați și nu le mai pasă de acest virus pentru că nu mai vor să stea în casă. Este lupta între starea mentală și starea fizică. Problema asta mai durează, poate să mai dureze câteva luni pentru că s-a agaravat. Important este ce facem de acum încolo”, a declarat prezicătoarea.

Carmen Harra, despre sfârșitul definitiv al pandemiei de coronavirus

Celebra prezicătoare a adăugat că virusul ar urma să se sfârșească în primăvară, dar important este cum vom controla dezastrul economic ce va urma.

„Substratul acestui virus este cu totul altul, sunt multe de povestit. Adevărul este că această pandemie va ajunge la sfârșit până la primăvară, defintiv! Virusul își pierde din intensitate, se răspândește, dar nu mai are puterea pe care o avea. Partea proastă e ce se întâmplă după acest virus, din toate punctele de vedere. Viziunea mea este că nu vom mai avea regi în viitor, Papa, catolicismul are de suferit, băncile o să aibă de suferit”, a încheiat Carmen Harra.

Carmen Harra susține că jumătatea rămasă din an nu va veni cu vești bune, dar asta nu e tot. Dacă aveam impresia că pandemia de coronavirus este cel mai rău lucru care se putea întâmpla, ei bine, Carmen Harra dă de înțeles că vor veni lucruri și mai nasoale. Aceasta a spus clar că vor urma 13 ani plini de ghinioane. Ce ne așteaptă? (Citeste si: Carmen Harra, previziune șocantă despre noul coronavirus: „Vaccinurile nu vor găsi soluția”)

„2020 este un an care dublează cifra 2 și ca număr este an 4. Este o cifră feminină și cu toții vrem să scăpăm de acest an, care este un an greu și vrem să scăpăm de anul acesta. Anul 2021 este un an cu extrem de mare potențial”

