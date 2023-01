Carmen Harra a prezis! Războiul dintre Ucraina și Rusia se va sfârși anul acesta! Ce alte personalități vor fi în centrul atenției în 2023: "Vor fi niște schimbări de structură și politice incredibile" | EXCLUSIV

In articol:

Carmen Harra a făcut predicții despre războiul dintre Ucraina și Rusia. Se pare că anul acesta se va încheia întregul conflict și se va instala pacea. Totuși, Carmen Harra prevede alte probleme cu care se vor confrunta alte personaje celebre în lume.

Carmen Harra prevede final de război în 2023

Războiul Ucraina-Rusia ia sfârșit în 2023. Aceasta este predicția lui Carmen Harra. Aceasta spune, în exclusivitate la Online Story, că este un an numai bun pentru a pune capăt conflictelor de toate tipurile. Se pare totuși că în 2024 avem parte de un nou război, însă până atunci ne bucurăm de încheierea celui din prezent.

"Dacă ar exista vreodată un final al războiului este anul acesta. Anul acesta este un an care are o energie divină și vrea să aplaneze conflictele. Undeva în primăvară anul acesta lucrurile se vor așeza. Acum un an am zis despre 25 martie, care nu este o zi întâmplătoare pentru noi care suntem religioși, dar ea este și conotată astrologic și numerologic. Deci iată că data asta are un potențial să pună sfârșit războiului. Dat fiind faptul că anumite lucruri se schimbă și îl vedem pe Putin care este generatorul acestui război, intrând într-o criză autopersonală. A fost exact ca Regina Angliei, dar a intrat într-un an fatidic, 7, și coincidența acestor cifre duc la transformări în destinul omului dintr-odată peste noapte. Ceva se va întâmpla aici, care îl vizează direct pe el și duce la finalul acestui război. Omenirea are un pericol uriaș de război mondial în 2024, acolo trebuie să avem grijă, dar mai avem până atunci deci hai să nu proiectăm nimic. Deocamdată avem vești bune cu războiul anul ăsta.", a declarat Carmen Harra.

Cine sunt personalitățile care au probleme anul acesta?

Ucraina și Rusia vor face pace, însă alte state, însoțite de conducătorii lor vor avea de suferit. Carmen Harra prevede o perioadă neagră pentru câteva personaje importante în lumea politică mondială. Iată despre cine este vorba.

"Biden marchează 2023, pentru că este foarte atacat din toate punctele de vedere și începe să se pună problema dacă să mai candideze sau nu. Eu personal nu văd o candidatură Biden-Trump, pe care multă lume ar specula-o. Vom vedea că pentru a se întâmpla aceste evenimente, e un substrat mult mai puternic ca să ducă la ieșirea din joc a lui Trump. Deși vrea să candideze, nu o să fie alesul partidului. Iată că aici din nou ne confruntăm cu niște schimbări extraordinar de mari. Vor fi schimbări la nivel de China, care pierde din autoritate, din dominație, la nivel economic catastrofal, din populație. La China ne-am uitat mereu cu admirația și vor fi niște schimbări de structură și politice incredibile.", a mărturisit Carmen Harra, la WOWnews.

