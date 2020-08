In articol:

Carmen Harra face un anunț devastator, în plină pandemie de coronavirus. Parapsihologul a intrat live cu urmăritorii ei de pe o rețea de socializare, acolo unde a vorbit, printre altele de anul 2020 și motivul pentru care îl consideră unul fatidic.

Carmen Harra anunță dezastrul! Se va întâmpla în următorii 13 ani: „Ne așteaptă...”

Carmen Harra susține că jumătatea rămasă din an nu va veni cu vești bune, dar asta nu e tot. Dacă aveam impresia că pandemia de coronavirus este cel mai rău lucru care se putea întâmpla, ei bine, Carmen Harra dă de înțeles că vor veni lucruri și mai nasoale. Aceasta a spus clar că vor urma 13 ani plini de ghinioane. Ce ne așteaptă?

„2020 este un an care dublează cifra 2 și ca număr este an 4. Este o cifră feminină și cu toții vrem să scăpăm de acest an, care este un an greu și vrem să scăpăm de anul acesta. Anul 2021 este un an cu extrem de mare potențial.

Trebuie să ne dăm seama că viața este atât de frumoasă încât e păcat să stăm supărați. Tot ce avem se duce într-o secundă și tot ce ave rămân doar amintiri”, a spus Carmen Harra în live-ul de pe Facebook.