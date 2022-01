Carmen Harra are o reteță specială, despre care spune că a ferit-o de boli mulți ani la rând: ”Am învățat asta de la Dalai Lama”

In articol:

Carmen Harra are 65 de ani și o viață de milioane! Celebra clarvăzătoare este cu adevărat adepta unui stil de viață sănătos, aceasta renunțând și la carne de mai bine de 25 de ani. Totuși, vedeta are un alt secret pe care l-a dezvăluit recent. Este vorba de un macerat pe care l-ar fi învățat de la Dalai Lama și despre care spune că ar avea puteri miraculoase.

Citeste si: Profețiile lui Carmen Harra despre conflictul de lângă România: „Situația este foarte complicată”. Clarvăzătoarea spune că Rusia va ataca Ucraina

„ Eu nu mănânc carne de peste 25 de ani, deloc. Mi-am schimbat regimul pe vegetale. Trebuie din când în când şi puţin dulce, deşi cel mai mare duşman al organismului este zahărul. Greşeala pe care o facem noi e că mâncăm compulsiv, în exces, când suntem stresaţi sau emoţionaţi, mâncâm orice când venim de la serviciu.

Citeste si: CUTREMUR la Cotroceni! Iohannis PLEACĂ. Are pe masă o ofertă NEBUNĂ. Bagajele au fost deja făcute...- bzi.ro

Am avut cu peste 20 de kilograme în plus. Am eliminat pastele, pâinea, toate dulciurile, uleiurile, care contribuie la numărul de calorii. Grăsimea e foarte rea pentru organism, produce colesterol, arteroscleroză, probleme de inimă… Problema e că oamenii nu se iubesc pe ei. Dacă şi-ar schimba starea de spirit şi-ar schimba viaţa şi ar trăi mai mult”, a spus Carmen Harra, la un post de televiziune.

Citeste si: Profețiile lui Carmen Harra despre anul 2022. Celebra prezicătoare spune că „Guvernul va cădea”

Cum prepară maceratul pe care îl consumă în fiecare dimineață

Carmen Harra a spus și cum prepară maceratul respectiv, pe care-l consumă în fiecare dimineață.

a mai spus clarvăzătoarea, la TV.

Carmen Harra [Sursa foto: Facebook]

De precizat este faptul că informațiile prezentate în acest articol au rol informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor.

Distribuie pe: