Carmen Harra este devastată! Cât de grav i-au afectat inundațiile casa: ”Mașina de 100.000 de dolari am aruncat-o la gunoi” | EXCLUSIV

Carmen Harra a făcut din nou predicții despre următoarea perioadă, o perioadă agitată din punct de vedere financiar. Carmen Harra, într-un interviu acordat Corneliei Ionescu, a spus că ceea ce se întâmplă cu băncile din SUA, se va extinde în întreaga lume.

Mai mult, aceasta crede că în vara aceasta și bănci din România vor fi afectate. Carmen Harra a mărturisit și cât a fost afectată de inundațiile din Florida. Mașina ei de peste 100.000 de dolari a ajuns la fier vechi, iar reparațiile la casă s-au ridicat la peste 140.000 de dolari.

Carmen Harra, reparații de sute de mii de dolari din cauza inundațiilor

Carmen Harra a trecut clipe inimaginabile, atunci când o inundație extrem de puternică a afectat zona în care ea locuiește. Florida a fost cuprinsă de ape, inclusiv casa și mașina acesteia. Carmen Harra a povestit totul despre experiența neplăcută și suma la care au ajuns reparațiile.

"Apă ca să se ridice atât de mult nu s-a întâmplat 1000 de ani în Florida. Nu ne-a anunțat nimeni, nimeni nu ne-a avertizat. Trei zile am stat sub apă, fără niciun ajutor, fiindcă nimeni nu putea să intre în aria asta. Dacă ieșeam din casă, înotam efectiv în jurul casei. Mașina mea a intrat complet sub apă, am aruncat-o la gunoi, că ce să fac. Datorită unor prieteni extraordinari români am reușit să îmi refac casa foarte repede. Am prieteni care sunt complet sinistrați, nu mai au locuințe, sunt total pe drumuri. Mașina mea e de 100.000 de dolari, iar casa vreo 140.000 de dolari reparații.", a declarat Carmen Harra.

Carmen Harra, previziuni pentru români, din punct de vedere financiar

Pentru români, acest fenomen de colaps bancar va avea loc cât mai curând. Carmen Harra consideră din vara aceasta, problemele vor începe să apară, iar banul își va pierde din valoare din ce în ce mai mult.

"În România, pe vara anului ăsta, toamna anului ăsta, dacă nu și mai repede o să vedem și în băncile pe care le știți că intră în acest fenomen. Fenomenul, în general, s-ar putea să dureze o perioadă de timp și aici o să vină niște analiști economici și o să vă mintă în față și o să vă spună cum totul e bine și cum totul este sub control. O să ne mintă, pentru că nu au altă variantă, nu vor să creeze panică. Vor să dea sentimentul că e ceva ce se poate controla. Dacă se putea controla, controlau inflația. Iată că oricum au încercat să o controleze, e mai rea ca oricând și continuă să fie tot mai rea. Banii ar trebui să fie cheltuiți, investiți. Acum, dacă îl ținem la ciorap, el de la o zi la alta își pierde din valoare. Fiți atenți și la criptomoneda asta, și aici vor fi probleme.", a explicat Carmen Harra, la WOWnews.

