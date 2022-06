Carmen Harra îi dă puține șanse Biancăi Drăgușanu cu iubitul său: „Relația asta nu are fundația să meargă în viitor!” | EXCLUSIV

In articol:

Carmen Harra a fost foarte dură la adresa Biancăi Drăgușanu în ceea ce privește relația afaceristul, din cauza problemelor din trecut pe care Bianca încă nu și le-a rezolvat. Recent, Bianca s-a împăcat cu iubitul ei, după ce l-ar fi iertat pentru escapada pe care a avut-o la petrecerea burlacilor a lui Florin Salam.

Carmen Harra: „Este o relație în care, din nefericire, face aceleași greșeli pe care le-a făcut cu Victor Slav”

În seria ei de predicții despre vedetele care sunt pe buzele tuturor românilor în acest moment, Carmen Harra a luat-o în vizor și pe Bianca Drăgușanu. În viziunea lui Harra, Bianca are soarta împotriva ei și totul pornește din trecut, de la relațiile nereușite ale fostei asistente TV cu bărbații din viața ei.

„A fost vreun bărbat, până acum, pe care l-a ținut Bianca cu adevărat? Ea a avut o șansă, la un moment dat, să aibă un bărbat bun în viața ei, care este tatăl copilului ei. A pierdut șansa asta și a rămas cu niște karme, foarte profunde, nerezolvate, iar karmele astea se reflectă în relațiile ei următoare. Nu prea îi dau șanse! Aș vrea să-i dau șanse! E o fată frumoasă, o fată drăguță, o fată care a luptat să ajungă unde a ajuns, dar nu-i dau șanse cu Bădălău din foarte multe puncte de vedere. Este o relație temporară. Este o relație în care, din nefericire, face aceleași greșeli pe care le-a făcut cu Victor Slav, pe care le-a făcut și cu alții înainte. Nu are nici susținere în relația asta. Relația asta merge pe ceea ce se numește chimie, dar chimia dispare! Vine un moment în care chimia nu mai funcționează. Relația asta nu are fundația să meargă în viitor!”, a comentat Carmen Harra în emisiunea „Online Story”, prezentată de Cornelia Ionescu.

Carmen Harra: „Rezultatul este același și rezultatul este prost”

Pentru ca Bianca să aibă o șansă la fericire, în opinia lui Carmen Harra, aceasta ar trebui să renunțe la a fi mereu pe contre cu partenerii ei și, mai important, să privească în interior pentru a vedea cum a ajuns să fie nefericită în dragoste, dând-o exemplu în acest caz și pe Anamaria Prodan, care trece printr-un divorț urât de Laurențiu Reghecampf.

„Fiecare scandal creează o ruptură undeva și încet, încet, se tot rupe conexiunea și, când încerci s-o lipești, pare că ai realizat ceva, dar, în timp, aceste nenumărate certuri duc la o ruptură totală.(...) Ea ar trebui să facă exact ce ar trebui să facă și în cazul precedent, când vorbeam despre Anamaria. Dacă nu învățăm de ce am divorțat, de ce am rămas cu copil și nu mai sunt cu tatăl copilului, de ce am trecut prin atâtea relații nereușite și nu-mi pun eu întrebarea, și n-am un moment de dialog cu mine, ca să nu repet aceleași lucruri, rezultatul este același și rezultatul este prost, pentru că ne separăm, mai devreme sau mai târziu”, a explicat Carmen Harra în emisiunea „Online Story”.

Carmen Harra: „Ea n-a avut niciodată încredere în ea că ea este suficient de bună și de frumoasă să spargă bariera”

Celebritatea este o sabie cu două tăișuri care ascunde, nu de puține ori, nesiguranța vedetelor, care încearcă să compenseze lipsuri în viața personală cu lucruri efemere. Carmen Harra susține că Bianca face exact asta și că, în încercarea ei de a-i apropia pe bărbați cu tot dinadinsul, nu face decât să-i îndepărteze la un moment dat.

„Fata asta are o nesiguranță incredibilă! Este o femeie atât de frumoasă și spectaculoasă, dar, ca să ajungă unde a ajuns, ea a trecut prin nenumărate transformări. Ea n-a avut niciodată încredere în ea că ea este suficient de bună și de frumoasă să spargă bariera, să fie în oglindă așa cum era ea la început. Asta e valabil și pentru Kim Kardashian și toată familia ei...sunt femei nesigure pe ele. În nesiguranța lor, niciuna dintre ele nu are soț”, a adăugat Carmen Harra.