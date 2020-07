In articol:

Carmen Harra a mărturisit în mai multe interviuri că și-a iubit enorm soțul, a cărei moarte prematură a prevăzută încă de la căsătoria lor.

”L-am cunoscut pe soţul meu după două zile şi ne-am căsătorit după trei săptămâni. Eram noi doi împotriva lumii. Era un sentiment intens, care a continuat şi după trecerea lui în nefiinţă. Când am calculat data de naștere a soțului meu, când l-am cunoscut, in calculele mele era că omul ăsta nu o să ajungă la vârsta de 60 de ani. Și a murit cu 2 ani înainte de a împlini 60 de ani. În 2001, înainte de a murit, eu i-am spus, ”Vezi că pe plămânii tăi este o problemă”. (...) Era inevitabil. Sunt lucruri pe care nu le putem schimba”, a povestit la un moment dat Carmen Harra despre povestea sa de iubire.

Virgil Nicodivi, soțul lui Carmen Harra, a murit la 59 de ani, din cauza cancerului la plămâni.

Zilele trecute, Carmen Harra a postat pe pagina ei de socializare o poză în care apare alături de soțul său. Poza este făcută la New York în urmă cu 30 de ani, după cum spune chiar Carmen Harra.

”Cu my soul mate in NY acum 30 de ani. Si cit te am iubit, nu te pot uita vorba cintecului . Legea Karmei spune ca ne vom intilni in noua viata. Ce credem devine adevar!”, este mesajul șocant postat de Carmen Harra în dreptul fotografiei cu soțul său.

Carmen Harra nu are iubit. Motivul pentru care e singură

Carmen Harra, care a împlinit în primăvară 65 de ani, a recunoscut că e singură, iar darul său și viziunile nu au ajutat-o în viața sentimentală.

Carmen Harra a făcut recent dezvăluiri emoționante despre viața sa sentimentală, mărturisind că e singură și pentru că pe ea bărbații nu o pot minți.

„Eu sunt genul de om care nu caută iubiri pasagere, caut ceva care să reziste și nu am găsit încă ce căutam eu. Aici e defectul viziunilor mele, că pot să văd într-un om mai mult decât ar trebui să văd. Pe mine nu mă minte un bărbat, în general lumea nu mă minte. Mă prefac și îi las să mă mintă", a spus Carmen Harra.