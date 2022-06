Carmen Harra nu crede în relația Anamariei Prodan! Ce spune despre iubitul ei misterios? „Adevărul doare, dar e mai bun decât minciuna” EXCLUSIV

In articol:

Carmen Harra a fost invitată în emisiunea „Online story” a Corneliei Ionescu, unde a vorbit despre relația secretă pe care Anamaria Prodan se laudă că o are cu un bărbat potent financiar din Emiratele Arabe. Ei bine, clarvăzătoarea este destul de sceptică în ceea ce privește viitorul relației dintre sexy-impresară și partenerul ei misterios.

Mai mult, aceasta spune că vedeta se folosește de actualul iubit pentru a se reface după despărțirea dureroasă de antrenorul de fotbal, cu care se află în plin proced de divorț.

De asemenea, Carmen Harra este convinsă că mama ei, Ionele Prodan, o veghează de acolo de Sus și că își dorește să găsească omul potrivit.

„Atunci când treci printr-un divorț care încă nu s-a soluționat și treci cu inima frântă îți dai seama că următoarea relație în care tu vrei să intri este afectată de stările tale precedent. Tu nu te-ai vindecat, încă ești rănit, încă ai niște sentimente în tine. Relația următoare este una tranzitorie, nu se construiește într-o stare în care nu poți să construiești ceva. Eu nu cred în nimic din relația următoare a ei, nu cred că aceasta duce la nimic, este un foc de paie, este o modalitate de a-și face ei bine în sufletul ei, că a găsit un om mai puternic, mai frumos, mai înalt, are mai mulți bani.

Că relația asta o să ducă undeva, absolut nu. Nu vreau să par negativă. Îi trebuie un timp să aducă pe cineva în viața ei și asta nu se întâmplă așa de repede. Este de neconceput ca aceasta relație să ducă undeva la stabilizarea ei. În timp va veni și asta, dar nu acum și nu în relația asta.

Când tu ești rănit, când pe tine te doare tot ce s-a întâmplat, este imposibil să pretinzi că totul ți-a trecut și că ai găsit omul vieții tale. Lucrurile nu merg chiar așa. Aș vrea să cred că ăsta este un adevăr și aș vrea, din tot sufletul meu, că o iubesc, că este fata celei mai bune prietene ale mele, Ionele Prodan, cu care am fost colegă de scenă ani în tinerețea mea și cred că mama ei, de acolo de unde e, și-ar dori ca ea să găsească omul ideal. Eu, personal, cred că omul ăsta doar îi vindecă rana pe moment, ce se va întâmpla în timp rămâne de văzut, dar nu cred prea mult în relația asta, deși aș vrea, dar nu pot”, a declarat Carmen Harra pentru WOWnews.

Carmen Harra: „P ercepția ei despre această relație este distorsionată la momentul actual”

În trecut, Anamaria Prodan a răbufnit la adresa clarvăzătoarei, care făcuse mai multe dezvăluiri pe marginea relației dintre ea și Laurențiu Reghecampf. Atunci, Carmen Harra vorbea despre un divorț iminent între ea și antrenorul de fotbal, lucru care a scos-o din sărite pe sexy-impresară.

Între timp, divorțul s-a adeverit, iar vedeta și-a refăcut viața alături de un bărbat misterios, pe care încă nu l-a prezentat lumii. Ea spune că relația lor este una puternică și de viitor.

„Tot eu sunt cea care îi spuneam de acest divorț, când ea pretindea că nu se va întâmpla. I-am spus-o și a durut-o și s-a supărat pe mine, poate că e încă supărată. Adevărul doare, dar e mai bun adevărul decât minciuna.

Omul care este acum ea îl vede prin ochii femeii care are nevoie de o compensație, d e un pansament, care are nevoie să creadă că a găsit ceva mai bun și mai minunat și mai potent financiar și mai devotat ei. Dar asta nu se poate dovedi doar în timp, iar percepția ei despre această relație este distorsionată la momentul actual, pentru că nu are cum să fie reală, imposibil, psihologic vorbind”, a mai spus clarvăzătoarea în emisiunea Corneliei Ionescu.

Anamaria Prodan a promis presei că îl va prezenta pe actualul ei partener de viață, după ce divorțul se va soluționa, însă Carmen Harra este de părere că altceva este, de fapt, la mijloc.

„În trei secunde, după cum o știu eu pe Ana, toată presa ar știi cine e, tot ce se întâmplă, ar fi mii de poze. Iată că ceva se întâmplă aici. Sper că ea va învăța din greșelile mariajelor precedente, pentru că toți greșim, ca să progresăm”, a afirmat Carmen Harra.