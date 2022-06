Carmen Harra prevede un viitor negru pentru Elena Udrea. Ce îi rezervă Universul fostului ministru: „Ăsta era un an în care putea să obțină iertarea” | EXCLUSIV

In articol:

Într-o intervenție prin videoconferință în emisiunea „Online Story”, clarvăzătoarea i-a prezis Elenei Udrea, care încă tremură în Bulgaria, în așteptarea extrădării, că nu va putea să scape din calea dreptății, și mai ales a celei divine.

Carmen Harra: „Ea va ajunge, până la urmă, să își plătească pedeapsa și va ajunge în pușcărie.”

Surprinzător, Harra i-a spus prezentatoarei Cornelia Ionescu faptul că Udrea a avut în 2022 o ultimă șansă la izbăvire, dar că a pierdut-o definitiv.

După aproape două luni de la fuga ei din țară, Elena Udrea și-a aflat soarta pe 10 iunie, când Curtea de Apel Sofia a decis definitiv că fostul ministru se va întoarce în România să-și ispășească pedeapsa de 6 ani de închisoare, primită în dosarul „Gala Bute”. Statul român a început deja să facă demersurile pentru extrădare, astfel încât Udrea să revină în țară până pe 20 iunie. Carmen Harra spune că a văzut demult acest scenariu și că acum vedem finalul zbaterii lui Udrea în încercarea de a scăpa de autorități.

„Mă uit la Elena Udrea de ani de zile și am știut că o să se ajungă aici. Eu anticipez, pur și simplu, bazat pe potențialul ăsta de a folosi intuiția. Anticipez unde merge omul cu acțiunile lui. Dacă urmăriți presa, acum ani de zile, am spus că o să se căsătorească cu un bărbat mai tânăr și că o să facă un copil. Lucruri care păreau imposibile, pentru că era prea în vârstă. Tot eu am spus despre că va fugi, că va fi prinsă și că, în final, va executa această sentință. Ea încă mai poate naviga o perioadă de timp, să încerce să inducă în eroare, poate, autoritățile, dar intră într-un an karmic. De acolo nu mai are loc de întors”, a precizat Carmen Harra în emisiunea „Online Story”.

Udrea a încercat toate variantele de scăpare, și în instanță, și în afara ei, însă fără succes. De la presupusa boală care nu-i permitea să facă închisoare până la acuzațiile conform cărora condițiile de detenție din România nu i-ar permite să aibă un regim decent de încarcerare, toate au fost pe masa

judecătorilor bulgari.

„Eu studiez conceptul ăsta pitagorian și știu că noi nu putem să ieșim din acțiunile noastre de timp și din conceptul de karmă. Karmele ei încep s-o urmărească și ea trebuie să le plătească. Inteligent ar fi să spună <<Hai să nu mai pozez în victimă, pentru că am copil mic! Hai să accept că am greșit! Am furat prea mult! Am făcut prea multe greșeli! Hai să plătesc pentru ce am greșit și, atunci, îmi va fi mai ușor! Atât timp cât vreau să mă eschivez și să fiu o victimă, nu o să meargă această încercare a mea!>> Ea va ajunge, până la urmă, să își plătească pedeapsa și va ajunge în pușcărie”, a adăugat Carmen Harra.

Carmen Harra: „Finalul lui 2022 și parcursul lui 2023 sunt perioada ei de răscruce și perioada ei de plată karmică.”

Odată ajunsă în România, Elena Udrea va fi escortată la Penitenciarul Târgșor, în apropiere de Ploiești, singurul penitenciar de femei din România. Pe lângă anii de închisoare, Udrea va avea de plătit o sumă de aproape 3 milioane de euro, echivalentul sumei încasate drept mită pentru organizarea galei la care au boxat Lucian Bute și Jean Paul Mendy.

„Noi putem să fraierim pe oricine, să furăm, să facem…dar nu putem să ne fraierim propriul nostru destin! Nu putem să-l inducem în eroare pe Dumnezeu! Este o divinitate și o ordine universală peste care nu putem să trecem. Oricât am fi de deștepți, oricâți bani am avea, oricâtă putere am avea, se încurcă undeva planurile noastre și nu ies așa cum am vrut noi”, a subliniat Carmen Harra pentru WOWnews.

Dup ani petrecuți de Udrea între agonie și extaz, între fuga în afară și liniștea de acasă, aceasta ar mai fi avut o ultimă șansă să se spele de păcate în 2022.

„Ăsta era anul ei de reflecție. În anul ăsta, ea avea șansa să corecteze ceva. Noi putem, totuși, să corectăm lucrurile pe care le-am greșit. Putem să acceptăm lucrurile pe care le-am greșit. Putem să ne cerem iertare. De aia Dumnezeu ne-a lăsat șansa să ne ducem și să ne cerem iertare. Iertarea e dumnezeiască. Ăsta era un an în care putea să obțină această iertare. Nu a făcut-o!(...) Anii de plată sunt ultimii 12 ani. Finalul lui 2022 și parcursul lui 2023, aceasta este perioada ei de răscruce și perioada ei de plată karmică”, a mai spus Carmen Harra.