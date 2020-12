Carmen Harra, previziuni chiar de alegeri ”Guvernul va cădea, oamenii vor ieși în stradă”

Carmen Harra a anunțat că urmează o perioadă agitată după alegerile parlamentare.

Carmen Harra, cunoscuta prezicătoare care locuiește în SUA, a anunțat că alegerile parlamentare din Romania, care au avut loc duminică, 6 decembrie, aduc schimbări.

Prezicerile lui Carmen Harra au fost făcut cu doar câteva zile înainte de alegerile de duminică.

”Vor fi niște schimbări incredibile. Va fi foarte greu pentru Iohannis în viitor, nu știu cum o să se mențină în funcție. Iohannis va avea una dintre cele mai grele perioade de la conducerea sa. O să cadă guvernul și sunt lupte, românul nu se lasă subjugat, vor fi manifestări de stradă. Simt intuitiv ca în România oamenii sunt nemulțumiți și că se vor schimba multe”, a spus recent Carmen Harra despre ce crede ea că se va întâmpla în România după alegerile parlamentare de duminică.

”Vor apărea alți oameni în conducere. Generația noua va veni să preia cârma. Să ne bazăm pe ei, chiar dacă sunt în derută, totuși capetele luminate ale noii generații vor începe să aducă un flux nou al credinței”, a mai spus Carmen Harra.

Carmen Harra a facut predictii pentru 2021[Sursa foto: Instagram]

Carmen Harra, predicții pentru anul 2021

Carmen Harra a făcut predicții și despre cum va fi anul 2021. "Este un an de eliberare, de revoluţii, in care lucrurile se întorc. Vibraţia lui 2021 schimbă toate nenorocirile pe care le-am avut în 2020, care a fost un an carmic, pe care oamenirea cred că nu l-a avut niciodată, niciodată perturbarea nu s-a produs atât de rău. Nenorocirea e că vin alte lucruri pentru care ar trebui să ne pregătim. Dar cum ne pregătim că suntem total neavertizaţi, neinformaţi şi colectiv speriaţi", a spus recent prezicătoarea Carmen Harra despre ce ne așteaptă în anul 2021.