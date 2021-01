Carmen Harra, previziuni despre cuplul format din Ioana și Ilie Năstase, după ce fostul tenisman și-ar fi agresat soția

Celebra prezicătoare , Carmen Harra, a vorbit la TV despre cuplul format din Ioana și Ilie Năstase.

Celebra prezicătoare , Carmen Harra, a vorbit la TV despre cuplul format din Ioana și Ilie Năstase, după ce fostul tenisman și-ar fi agresat soția.

Carmen Harra este convinsă că celebrul tensiman va rămâne singur într-un final din cauza temperamentului său.

Carmen Harra, previziuni despre cuplul Năstase

Carmen Harra spune că Ilie Năstase eșuează în relații din pricina temperamentului său, iar că în final, fostul tenisman va rămâne singur.

”Eu i-am anticipat și nu vreau să se supere pe mine. Eu spun ceea ce cred că se întâmplă. Eu zic că el rămâne singur în final, pentru că a eșuat în nenumărate relații din cauza temperamentului lui. Și la el, inabilitatea asta de a se atașa cu tot sufletul lui se rupe foarte repede și este mereu însigurat, este mult prea independent în relație și ea avut nevoie de afecțiune. Relația a suferit o fricțiunie foarte puternică și depinde de ea dacă poate să ierte, dacă poate să meargă înainte și cât poate să meargă înainte este doar un timp limitat în viitor”, a declarat Carmen Harra la TV.

Ioana si Ilie Nastase[Sursa foto: Facebook]

Reacția Ioanei Năstase, după ce soțul său a agresat-o

Ioana Năstase nu dorește să dea detalii despre motivul pentru care soțul său a agresat-o și nici nu vrea să îl denigreze în vreun fel. Soția celebrului tenisman a ales să nu depună plângere împotriva acestuia.

”Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reușit să scap teafără pe ușă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost să ies de acolo teafără. Nu am depus plângere din respect, că nu e frumos. Nu vreau să-i fac rău. Pentru că se știe că are condamnarea. Ar fi fost urât din partea mea să vorbesc de rău despre el. Totul a pornit de la o chestie banală, dar nu vă pot detalia. Tot ce pot să spun e că el e încărcat din alte părți și vine și se răzbună pe mine. Nu știu ce să vă spun, că acum sunt și sub șoc. M-am speriat foarte tare”, a declarat Ioana Năstase, pentru ProSport și ShowBlitz.