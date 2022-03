Carmen Harra, previziuni despre România și războiul din Ucraina! Cât de departe va trece Rusia de statul ucrainean: „Putin are intenții foarte serioase”

In articol:

Carmen Harra este recunoscută pentru previziunile sale legate de cele mai importante evenimente care au marcat lumea. În urmă cu aproximativ o lună, clarvăzătoarea a făcut predicții despre declanșarea coflictului armat dintre Rusia și ucraina, dar a vorbit și despre statutul României în această ecuație, dacă va fi atacată sau nu de trupele militare rusești.

În cadrul unui live, prezicătoarea a vorbit despre ce crede că se va întâmpla cu România, dacă va intra în război sau nu.

Suntem martorii cu toții la atacurile care au loc deja de câteva zile în cele mai mari orașe din Ucraina, fapt care a fost menționat de Carmen Harra înainte de declanșarea conflictului, când trupele rusești se aflau la granița cu Ucraina, în exercițiu.

Carmen Harra a prezis că rușii vor ataca Ucraina, acest atac fiind de foarte mult timp gândit pentru a fi pus în aplicare. A adus în discuție și unele idei care tot ciurculă pe internet referitoare la o posibilă alianță între Rusia și SUA. În opinia prezicătoarei, această idee este o inepție, așa ceva neputând fi posibil.

„Intuiția mea spune că rușii, după al doilea război mondial, se tot pregătesc de un război, undeva au rămas îm mentalul lor ancorat în ideea asta, de un război care nu s-a terminat în mințile lor.(...) Mă uitam la imaginile cu tancurile de la televizor și retrăiam în mintea mea imaginile pe care le vedeam în copilărie pe televizor cu cel de al Doilea Război Mondial și am zis că ei au rămas la stadiul acela, acelui atac cu tancuri, cu aramtă care să stea la graniță. Dar acum te întreb pe tine, dacă eu nu vreau să fac un război, de ce pun 100 000 de soldați la graniță?(...) Eu trăiesc în America de 30 și ceva de ani. Ziua în care America se coalizează cu Rusia, eu mă rad în cap.”, a declarat Carmen Harra în urmă cu aproximativ două luni.

Vladimir Putin va ataca România?

Carmen Harra a oferit previziuni optimiste cu privire la situația țării noastre. În cadrul unei transmisiuni live cu Adriana Bahmuțeanu, prezicătoarea a vorbit și despre rolul României în toată acest conflict. Este de părere că Vladimir Putin nu va ordona invadarea țării noastre, pentru că acest conflict armat nu implică România.

„Eu zic, Putin, în mintea lui machiavelică, este cred că cel mai machiavelic care a existat vreodată, el are intenții foarte serioase. El nu are treabă cu România, e părerea mea personală. Vă spun ce simt eu și ce cred eu. Nu intră spre România, nu are nimic cu România. Război în România nu, dar că ei o să intre spre Crimeea, da, absolut.”, a mai spus Carmen Harra.

Carmen Harra, previziuni sumbre încă din 2021

Mai mult decât atât, Carmen Harra a declarat încă din anul 2021 că anul 2022 va fi unul cu totul special, în care vor avea loc foarte multe schimbări și răsturnări de situația mai ales în ceea ce privește statele Rusia, Franța și SUA. După acest conflict va urma o altă perioadă dificilă din punct de vedere economic.

,,Eu am spus de anul trecut că 2022 este un an al răsturnărilor politice. Și ce vom vedea sunt răsturnări politice în SUA, în Rusia, în Franța. De fapt și alte țări se vor implica în această nenorocire care începe în bătălia dintre Rusia intrând în Ucraina. Implicațiile politice sunt foarte grave și foarte urâte. Este prima bătălie reală după al Doilea Război Mondial. După 60 de ani, ne întoarcem înapoi, influențele planetare vin din nou să ne arate repetarea unor karme anterioare. Ăsta este episodul care urmează și de aici multe alte consecințe care se răsfrâng politic, economic, inflație etc.", a spus Carmen Harra.