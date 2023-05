Carmen Harra știe cine este iubitul secret al Deei Maxer: ”E un bărbat puternic, nu e român” Dezvăluiri halucinante despre adevăratul motiv pentru care ea și Dinu au divorțat | EXCLUSIV

In articol:

Carmen Harra a vorbit despre divorțul dintre Deea și Dinu Maxer. Într-un interviu acordat Corneliei Ionescu, Carmen Harra a mărturisit că deși Deea nu se afișează cu noul partener, ea îl cunoaște și și-a dat seama din prima despre cine este vorba, însă refuză să ofere mai multe detalii deoarece nu vrea să o trădeze pe Deea.

Carmen Harra a declarat că în codul vieții lui Dinu sunt prezente două divorțuri și că relația pe care acesta o avea cu Deea, nu era o relație pe viață, ci una temporară. Carmen Harra a spus că în această poveste cei mai afectați sunt copiii și că este posibil ca în viitor să treacă și ei fix prin aceleași dezamăgiri prin care au trecut și părinții lor.

Carmen Harra spune cine este iubitul Deei Maxer

Speculațiile spuneau că Deea este și ea într-o relație, iar Carmen Harra a confirmat zvonurile, ba mai mult a și dezvăluit cine este acesta. Ea și-a dat seama încă de anul trecut că vedeta are pe altcineva și că va urma separarea de Dinu. Iată toate detaliile despre actualul bărbat din viața Deei.

"I-am văzut de curând în America și când m-am uitat la Deea, am avut sentimentul că ea este într-o altă relație, deși părea totul perfect, se țineau de mână. Mi-am dat seama și cu cine este, asta se întâmpla acum 1 an și jumătate în urmă. Nimeni nu știe cu cine este ea, dar eu mi-am dat seama imediat, dar nu vreau să fac asta publică, nu vreau să o trădez. Este într-o relație în care ea se simte prinsă, bărbatul nu este român și este extraordinar de puternic, are foarte mulți bani, chestia asta a atras-o pe ea foarte mult. Acest bărbat i-a deschis un nou drum.", a declarat Carmen Harra.

Carmen Harra dezvăluie adevăratul motiv al divorțului dintre Dinu și Deea Maxer

Carmen Harra a vorbit pe larg și detaliat despre problemele din căsnicia lui Dinu și Deea Maxer. Aceasta a explicat ce i-a despărțit cu adevărat, cine va suferi mai mult în urma acestei rupturi și cine este cel care a greșit și a condus la terminarea căsniciei.

"În codul vieții lui Dinu există două divorțuri, deci acest divorț nu m-a mirat deloc. Asta a fost o relație complementară, nu a fost o relație karmică și nu a fost decât temporară. Ea e ruptă de câțiva ani. Nu se aștepta nimeni, pentru că ei pozau într-un cuplu ideal și poate chiar au fost la un moment dat. La nivelul energetic în care noi ne completăm, relația lor nu era pe viață, ci temporară. Au mai avut un moment de scârțâială, dar nu a știut nimeni, au bravat-o foarte bine. El va încerca să rămână cu persoana asta tânără, ea însă nu știu ce șansă are să ajungă într-adevăr unde vrea ea. Ea are o țintă, este o femeie foarte ambițioasă și independentă. Pericolul pe care îl are ea este ca până la urmă să rămână singură. Persoana asta la care ea își face multe vise nu cred că o să fie ce anticipează ea. În relația asta ea este cea care a greșit. Tentația la care a fost ea pusă de acea persoană pe care a cunoscut-o a fost uriașă. E o lovitură karmică dură în final, care s-ar putea să o afecteze în timp. El o să treacă mai ușor peste această ruptură față de ea, el este un om stabil și își dorește o căsnicie reală. Copiii sunt cei mai afectați în această ecuație.", a mărturisit Carmen Harra, la WOWnews.

