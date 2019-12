Carmen Iohannis i-a purtat ghinion lui Stephan Pelger, chiar în anul în care a început colaborarea cu soţia preşedintelui Iohannis, care a fost ales preşedinte, în primul mandat, la finalul lui 2014. În 2015, la puţin timp după ce Carmen Iohannis îşi intrase în rolul de Primă Doamnă, presa relata că Stephan Pelger este cel care va crea ţinutele pe care Carmen Iohannis le va purta la ieşirile zilnice şi la cocktailuri.

“Unul dintre designerii români celebri pe plan intern şi internaţional, Pelger este preferat de vedete autohtone precum Laura Cosoi, Ileana Badiu, Andreea Raicu și multe altele”, scriau ziarele despre Pelger. Mai mult, în primăvara lui 2015, Carmen Iohannis i-a făcut o vizită lui Stephan Pelger, la atelierul din Bucureşti. (citeşte dezvăluiri uluitoare despre operaţiile estetice ale Vioricăi Dăncilă)

Carmen Iohannis i-a purtat ghinion lui Stephan Pelger. Afacerea lui s-a dizolvat în 2015

“Astăzi a fost o zi cu totul specială!!! Am făcut sfeștania atelierului, am avut multe întâlniri, iar ultima s-a încheiat chiar cu Prima Doamnă a României, o adevărată prezență elegantă și, din câte mi-am dat seama, un suflet frumos! Sunt foarte onorat de aceasta nouă colaborare", a scris Stephan Pelger pe pagina lui de Facebook, încântat de faptul că va lucra pentru Carmen Iohannis. „Este o doamnă foarte drăguţă, foarte simpatică, este o femeie absolut cu picioarele pe pământ, nu are fiţe deloc. Are însă nişte fixuri pe care nu i le poate schimba nimeni, dar cred că, până acum, ea a făcut cea mai bună imagine României dintre primele-doamne pe care le-am avut.”, a declarat Pelger despre Carmen Iohannis.

Cu toate acestea, anul 2015, în ciuda colaborării cu Carmen Iohannis şi a expunerii pe care a avut-o, Pelger a eşuat în afacerea din doemniul modei. Firma prin care îşi derula activitatea s-a dizolvat la finalul acelui an, bilanţul lui 2015 fiind un profit de doar 4.008 lei şi datorii de aproximativ 100.000 de euro. În prezent, Pelger pregăteşte relansarea magazinul său online şi speră revigorarae afacerii.