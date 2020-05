In articol:

Carmen Minune a aflat ce boală are fiica ei, Sofia

În urmă cu câteva zile, Carmen Minune a ajuns de urgență la spital cu fiica ei, iar vestea i-a îngrijorat pe fanii cântăreței, care a decis să le transmită un mesaj prin care să îi liniștească și să le mulțumească că și-au făcut griji pentru ea și micuța ei.

Mai mult decât atât, fiica lui Adrian Minune a dezvăluit și ce boală are micuța Sofia. Se pare că medicii i-au pus diagnosticul de faringită acută, iar în aceste momente se află sub tratament cu antibiotice. Cele două au mers acasă și se pare că pericolul a trecut, iar fetița își revine.

Bebelina se simte foarte bine, și-a revenit pâmă la urmă. A fost o faringită puțin cam nasoală. Cel mai important lucru este că am trecut cu bine peste asta. În continuare suntem pe antibiotic. Faptul că i l-au administrat în spital, pe venă, a ajutat-o să se refacă mult mai repede.

„Până nu pierzi ceva anume, nu apreciezi acel ceva”

E atât de bine să fii acasă, încât nu-mi vine să cred că nu am apreciat libertatea noastră de a putea face orice… de a ne putea îmbrățișa atunci când ne vedem, de a ne putea pupa cu cei dragi sau să ne vedem și să stăm la cafea și să fim în mulțime. Sau, nu știu… să fim la concerte. (…). Am ajuns izolați. Eu, cel puțin, nu am apreciat că stăm în casă, nu mai suportam, voiam neapărat să ieșim și am ajuns la spital.

Se zice că, până nu pierzi ceva anume, nu apreciezi acel ceva. Chiar așa e! Mia mult decât atât, perioada asta m-a făcut să înțeleg ce înseamnă o mamă pentru un copil, ce înseamnă să fii neputincios, să te uiți la copilul tău și să nu ai ce să-i faci. A fost greu, dar mă bucur că a trecut. Sunt sigură că sunt multe mămici care trec prin asta (…)”, a spus Karmen pe InstaStory.