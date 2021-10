Carmen Negoiță, primele declarații despre eliminarea de la „Bravo, ai stil! Celebrities”: „Nu mă regăseam”

In articol:

Gala eliminatorie de sâmbătă seara, 16 octombrie 2021, a venit cu foarte multe emoții pentru cele nouă concurente rămase în competiție. În fața eliminării au ajuns trei celebrități: Ioana Filimon, Carmen Negoiță și Sensy. Voturile telespectatorilor au salvat-o pe Ioana Filimon, însă drumul s-a încheiat în schimb pentru Carmen Negoiță.

Vedeta a izbucnit în lacrimi și nu a oferit prea multe declarații, înainte de a părăsi competiția.

Influencerița a revenit cu mai multe detalii despre eliminare pe pagina ei de Instagram. Vedeta a mărturisit că nu și-a putut stăpâni lacrimile în gală din cauza emoțiilor. Cu toate acestea, vedeta nu regretă că a fost eliminată, în contextul în care a simțit că nu se mai regăsea deloc.

„Vreau să vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine în această perioadă. Vreau să vă spun că sunt împăcată cu faptul că am ieșit din competiție. Nu am reușit să spun foarte multe cuvinte la final. Când am starea aia, eu nu mă pot opri din plâns. Mai ales când fetele au început să mă aplaude. Sunt foarte mulțumită pentru faptul că am părăsit competiția. Nu era de mine, locul nu îmi pria absolut deloc.

Mi-ați scris foarte mulți că vreți să rămân acolo, să fac ținute. De aceea am încercat în ultimele săptămâni. Sunt mulțumită de mine, chiar dacă comentariile juraților m-au lăsat mască de multe ori(...) Sper că vouă v-a plăcut, mai ales în ultimele două săptămâni. Eu nu mă regăseam”, a declarat Carmen Negoiță, la Instastory.

Citeste si: Gina Pistol și-a luat fiica și-a plecat din casa lui Smiley. Prezentatoarea de la Antena 1 s-a mutat într-un apartament- bzi.ro

Carmen Negoiță, declarații despre eliminarea de la „Bravo, ai stil! Celebrities” [Sursa foto: Instagram]

Sensy vrea să părăsească „Bravo, ai stil! Celebrities”

În ediția de joi seara, 14 octombrie 2021, jurații i-au spus lui Sensy vedetei că ținuta ei nu este una demnă de acest show.

Influencerița le-a transmis urmăritorilor ei că își dorește să nu mai fie votată și să plece acasă, pentru că locul ei nu mai este în competiție.

Citeste si: Eliminare la „Bravo, ai stil! Celebrities”! Carmen Negoiță a părăsit competiția în lacrimi

„Se pare că nu este locul meu aici și cred că ar trebui să plec. Lacune, nu ai stil, cred că deja s-au spus multe. Nu mai e cazul. Cred că e momentul să pun punct, cred că prea am pus virgulă. I-am rugat pe oameni să nu mă mai voteze ca să plec acasă, să ies pe ultimul loc.

Decizia de a pleca din emisiune cred că îmi stătea așa pe buze sau în cap de mai mult timp, doar că nu am avut curajul, așa cum a avut Carmen, să o spun public. Ei bine, acum s-a umplut paharul și trebuie să știi când să te retragi. Am simțit că este momentul să mă duc acasă. Când o chestie îți face rău nu ai cum să faci față.

Eu nu am o problemă că sunt pe ultimul loc sau că nu am steluțe, dar deja comentariile pe lângă acest subiect mă depășesc total și prefer să tac și să mă retrag pentru că așa e mai bine și pentru mine și pentru reputația mea. Mi se contestă munca mea de pe online care nu are nicio legătură cu acest show și nu are nicio legătură cu stilul, cu hainele”, a dezvăluit Sensy.