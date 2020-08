In articol:

Carmen Simionescu își botează fetița astăzi, 3 august. Cei doi părinți sunt extrem de fericiți și au postat mai multe fotografii pe conturile de socializare.

Carmen își botează fetița!

Carmen a ales să poarte la acest eveniment important din viața ei o rochie albă, scurtă, care îi pune silueta în evidență. Soțul ei, Bogdan Caplescu, a optat pentru un costum maro. Cei doi îndrăgostiți s-au filmat în mașină, în timp ce mergeau la bisercă, alături de nașii fetiței. Micuța Sofia a împlinit în data de 1 august frumoasa vârstă de 1 anișor.

Imediat, vedeta a mai postat niște fotografii de la biserică, în care era alături de nași, soț și cea mică, Sofia. Evenimentul important din viața vedetei nu va fi trecut cu vederea.

Fiica lui Carmen a împlinit un anișor

Frumoasa vedetă și soțul ei, Bogdan Căplescu, au devenit părinți pentru prima dată acum un de zile, mai exact în data de 1 august. Prima zi din luna august reprezintă o zi de săbărtoare în familia lor. Fiica lui Karmen a împlinit vârsta de 1 anișor.

"În ziua în care trebuia să nasc, pe 1 august 2019, m-am trezit târziu… pe la 1-2. M-am machiat, mi-am făcut bucle, m-am îmbrăcat frumos și am ajuns la spital. Acolo era toată familia mea, i-am pupat, mi-au urat succes, am intrat și m-am pregătit pentru sala de operații. Am stat la perfuzii cam o oră și am intrat în sala de operații.", declara vedeta în urmă cu ceva timp.