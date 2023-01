Carmen Tănase a divorțat după trei ani de mariaj. Care este cel mai mare regret al actriței: ,,Regret enorm"

In articol:

Carmen Tănase este una dintre cele mai iubite și longevive actrițe din Romania. De-a lungul vieții sale, vedeta a avut parte de multe momente dificile peste care a trecut cu capul sus.

Unul dintre acestea a fost trecerea în neființă a bărbatului care i-a dăruit un copil. Însă, mulți oameni nu știu că actrița și tatăl copilului ei divorțase după numai trei ani de la căsătorie.

Carmen Tănase și soțul acesteia au divorțat după trei ani de căsnicie

Carmen Tănase are numai cuvinte de laudă cu privire la cel ce i-a dăruit un copil. Actrița mărturisește că din prima clipă în care l-a văzut pe criticul de teatru Victor Parhon a știut că el este bărbatul cu care avea să întemeieze o familie chiar dacă acesta era mai mare cu 17 ani decât ea.

„Era clar alesul, era clar omul cu care mi-am dorit să fac un copil, dar actul acela, da, era cumva prea mare insistența. Ca să scap de și de mama și de ce spuneau alții, ne-am căsătorit. Lui i-a fost teamă că la Starea Civilă o să zic NU ”, a mărturisit actrița în cadrul unui podcast.

Însă, din păcate, lucrurile între cei doi nu au mai mers atât de bine după ce s-au căsătorit, iar la numai trei ani de la nuntă au divorțat. Vedeta a dezvăluit că motivul ar fi fost neînțelegerile apărute între ei și faptul că au ajuns să se certe în fața celui mic. Chiar dacă au ales să pună stop căsniciei, aceștia au avut în continuare o relație foarte apropiată.

„În clipa în care am început să ne râcâim, să ne certăm erau discuții și în fața copilului și am zis «Gata, stop! Până aici. Noi ne iubim, ne apreciem, hai să rămânem prieteni, fiecare cu treaba lui. Ne întâlnim, ne parfumăm, îmi aduci flori»”, a mai adăugat Carmen Tănase.

Ce regret Carmen Tănase în relația cu regretatul critic de teatru

La vârsta de 39 de ani Carmen Tănase a fost nevoită să treacă printr-un moment foarte dureros. Este vorba despre înmormântarea celui ce i-a fost alături și cel care a făcut-o mamă, Victor Parhon.

Cei doi nu au avut parte de o cununie religioasă, iar acest lucru avea să se întâmple la finalul vieții bărbatului, dar din păcate nu au mai apucat. Artista a mărturisit că regretă enorm că nu a făcut acest lucru atunci când trebuia.

,,El era credincios și a vrut să ne cununăm religios. Nu am făcut-o atunci când ne-am căsătorit, am vrut să o facem la finalul vieții lui, dar nu am mai avut timp. Regret enorm. De-aia fiecare lucru trebuie făcut la timpul lui, ca să nu regreți după aia”, a declarat vedeta.