Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe din România, care nu se sfiește să își exprime punctul de vedere, de fiecare dată când are ocazia sau când este întrebată. Recent, vedeta a rămas șocată când a citit pe internet o știre potrivit căreia ar fi murit într-un accident rutier. Nimic mai fals!

Carmen Tănase revoltată, după ce s-a spus că a murit în urma unui accident

După ce a apărut acel articol, actrița a fost asaltată de mesaje din partea apropiaților, care s-au panicat, bineînțeles, la auzul unei asemenea vești. Doar că, spune Carmen Tănase, nu este prima dată când se confruntă cu așa ceva. Și nu este doar cazul ei, ci a multor alte vedete din România, despre care s-a scris de-a lungul timpului că ar fi murit.

Carmen Tănase, deși este o personalitate extrem de iubită a lumii artistice din România, nu a fost scutită de-a lungul timpului de probleme, mai ales după ce a îndrăznit să își exprime opinia în ceea ce privește situația cu care se confruntă întreaga omenire la momentul actual, respectiv pandemia de coronavirus.(Citeste si: Carmen Tănase, după ce a văzut știrea că a murit într-un accident ”Nu e prima dată...”)

În urmă cu câteva luni, Carmen Tănase a fost invitată în emisiunea lui Mihai Gâdea, acolo unde a făcut declarații controversate despre nemilosul virus. Actrița a ținut să își exprime părerea în fața tuturor, doar că nu s-a așteptat la reacțiile care au urmat după ce oamenii au urmărit acel interviu.

„Am văzut imaginile pe care le-a văzut toată lumea, cu niște oameni din China care cădeau ca muștele. Apoi, lucrând în televiziune, am zis mă, dar cum cad ăștia fix în dreptul unei camere de supraveghere? De la început am fost sceptică. Nu am răspunsuri clare.

Am fost de atâtea ori în viața mea răcită, am stat la pat cu temperatură, cu imunitatea la pământ. Nu mă sperie neapărat dacă se întâmplă. Nu o să stau acum să mă feresc de oameni. E o chestie de omenie, nu pot să fac asta pentru că atunci înseamnă că am abandonat lupta și încă mai am niște lucruri de spus”

Carmen Tănase a fost amenințată cu moartea. Motivul este incredibil

Ulterior, vedeta s-a întors în platoul emisiunii de la Antena 3 și a dezvăluit lucruri șocante, care i s-au întâmplat imediat după prima apariție, acolo unde a vorbit despre COVID-19. Se pare că actrița a fost amenințată cu moartea. Mihai Gâdea a rămas surprins că se poate întâmpla așa ceva doar pentru că un om își spune punctul de vedere.

„Am realizat în iunie o emisiune memorabilă cu un om pe care eu îl admir. Carmen Tănase a spus ceea ce crede, într-o perioadă în care oamenii care cred diferit nu prea sunt invitați și de regulă se exprimă în alte locuri decât la televizor. În acea emisiune, nu aveți cum să uitați, am fost pe puncte diferite de vedere, ne-am și contrazis. Am aflat un lucru oribil. După acea emisiune, Carmen Tănase a fost amenințată cu moartea. Nu a vrut să vorbească despre asta. Așa ceva este intolerabil!”, a spus Mihai Gâdea, în urmă cu câteva luni.

„Nu aș vrea să fie subiectul emisiunii. Au venit niște mesaje de amenințare, conturi false. Nu m-am temut nicio secundă. Probabil că mi s-a arătat pisica, să stau în banca mea. Mi-am spus o părere pentru că am fost invitată la emisiune. În general, obișnuiesc să spun părerile mele. Nu cred că fac rău cuiva dacă-mi spun părerea, așa cum o spun și alții”, a completat Carmen Tănase.

Sursă: Antena 3