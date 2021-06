Carmen Tănase, dezvăluiri dureroase despre pierderea soțului. Actrița este văduvă de 21 de ani: "Ziceau că m-am căsătorit din interes"

In articol:

Carmen Tănase este cu siguranță una dintre cele mai apreciate și cunoscute actrițe din țara noastră. Are o carieră de succes și mii de oameni care o apreciază, însă pe plan personal lucrurile nu au mers atât de bine. A rămas văduvă la vârsta de 39 de ani, după ce soțul ei a murit din cauza unei boli nemiloase.

În cadrul podcastului lui Măruță, actrița a vorbit despre Victor Parhon, fostul ei soț, dar și despre viața după ce a rămas singură.

În anul 2000, la vârsta de 57 de ani, criticul de teatru Victor Parhon a murit după ce a fost diagnosticat cu cancer pulmonar.

”A murit de cancer pulmonar. Fuma enorm, pentru că el scria noaptea. Deci la el, o cronică era muncită. Nu ca acum, când se scrie pe un colț de masă ceva despre un spectacol. El nu pleca niciodată de acasă la un spectacol fără să citească încă o dată piesa pe care o vedea, deși era tobă de carte. Oricât de obosit era, pac, lua piesa și o citea”, a dezvăluit actrița, în cadrul podcastului.

Carmen Tănase, devastată după pierderea soțului

Când a murit soțul ei, Carmen avea doar 39 de ani. Nu și-a revenit o lungă perioadă de timp și nu putea să creadă faptul că trebuia să treacă prin așa ceva.

Cu toate acestea, își aduce aminte cu drag despre momentul în care s-a căsătorit cu omul iubit, dar și cum a fost cerută în căsătorie.

Actrița Carmen Tănase[Sursa foto: Captură YouTube]

“Aveam 39 de ani când l-am pierdut, spre 40 așa. Când am împlinit 40 de ani nu mai era. Nu mi-am propus să nu-mi mai refac viața, însă eu m-am și căsătorit foarte greu. Am spus foarte greu «Da!», pentru că nu am considerat niciodată că un act legiferează într-adevăr o legătură strânsă între doi oameni, dar așa erau vremurile atunci. Eram la Teatrul Național din Iași când l-am cunoscut pe Țucu și a venit familia cu tot felul de motive: «Hai să o facem!», că tot făcusem copilul. Aveam 29 de ani când m-am măritat și am făcut copilul fără să fiu căsătorită, la 28 de ani. Ne-am căsătorit când Tudor avea câteva luni. Eu nu i-am spus Da! nici la Starea Civilă, i-am spus «Bineînțeles!»”, a mai declarat Carmen Tănase.

În continuare, artista a mai adăugat că a primit și multe păreri negative în ceea ce privește căsătoria cu Victor Parhon. Oamenii susțineau că această relație este doar de interes.

Victor Parhon[Sursa foto: Captură YouTube]

“El era mult mai mare decât mine, cu 17 ani. Oamenii nu credeau în relația asta, în legătura asta, ba chiar mi-am auzit vorbe, pentru că el era critic de teatru și ziceau că m-am căsătorit din interes. Dimpotrivă, a fost invers, pentru că el era un tip foarte obiectiv și destul de, adică, nu era dur, dar era cinstit în meseria lui. Nu conta că era prieten cu actorul respectiv, nu făcea compromisuri. Și eu mi-am luat-o de la oameni. Unii colegi de teatru s-au supărat pe mine. Pentru că a fost un tip foarte cinstit, după ce s-a căsătorit cu mine, nu a mai scris despre mine niciodată. O singură excepție a fost despre un spectacol, care l-a dărâmat efectiv”, a mai dezvăluit marea actriță.