Carmen Tănase, dezvăluiri emoționante despre moartea tatălui său. Actrița nu a fost lângă părintele său când și-a dat ultima suflare: „A fost ceva groaznic”

Carmen Tănase face parte din seria celor mai longevivi și apreciați actori din România. Vedeta a interpretat zeci de personaje care au rămas în memoria oamenilor. Aceasta a devenit rapid îndrăgită de fani datorită sincerității, talentului și emoțiilor pe care reușește să le transmită prin rolurile sale.

Carmen Tănase dezvăluiri în lacrimi despre moartea tatălui

Carmen Tănase a trecut prin foarte multe momente grele, dar pe care a reușit să le depășească și să continue să bucure oamenii. Unul dintre aceste momente a avut loc în urmă cu câțiva ani, când tatăl său a trecut la cele veșnice. Vedeta a povestit că era în turneu la Brașov atunci când a avut loc decesul părintelui său. Cea care i-a dat cumplita veste a fost chiar profesoara sa, care, după terminarea unui spectacol, i-a dat de înțeles că a rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața sa.

„A fost ceva groaznic. Eram în turneu la Brașov. Am jucat la Brașov, se întâmplase, dar mie nu mi-au spus. El avusese vreo trei infarcturi și două edeme pulmonare, adică al doilea a fost fatal. Când am terminat spectacolul mi-a spus doamna Olga « Dă și tu un telefon acasă că tatăl tău nu se simte bine» și eu am întrebat: «De ce? A murit?». Am știut ce s-a întâmplat, era evident, de ce să dau telefon acasă?”, a declarat Carmen Tănase.

Momentele de după aflarea veștii au fost unele dintre cele mai grele pentru actriță. A fost nevoită să se întoarcă de una singură acasă, cu trenul, pentru a plânge moartea tatălui său și, de asemenea, pentru a se implica în organizarea ceremoniei de înmormântare.

„Am plecat către Ploiești, drumul ăla a fost groaznic, am plecat cu trenul. Eu singură, cu această greutate în suflet, a fost groaznic, pentru că eram singură și pentru că nu aveam nici cum să plâng, că s-ar fi uitat lumea la mine ciudat. Am și acum momente când îmi vine să pun mâna pe telefon să îl sun pe tata, pentru că nu știu anumite lucruri”, a spus Carmen Tănase, potrivit antenastars.ro.

Carmen Tănase la spital cu mama acesteia

Recent, Carmen Tănase a mai trecut printr-un alt moment greu. Mama actriței a fost internată de urgență la spital, femeia suferind de pneumonie. Vedeta și-a anulat toate planurile pentru a-i putea fi alături celei care i-a dat viață.

„Și la această vârstă, mama lui Carmen obișnuiește să doarmă numai cu ferestrele deschise, indiferent de vreme. Probabil că, din acest motiv, a făcut și pneumonie, mereu răcește. Doamna Carmen e cu ea la spital”, a declarat un apropiat al artistei, potrivit Playtech.