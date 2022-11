Carmen Tănase, imagini rare din tinerețe. Actrița este aproape neschimbată la 61 de ani

In articol:

Carmen Tănase se numără printre cele mai apreciate și talentate actrițe din țara noastră. Aparițiile sale pe micile ecrane i-au cucerit iremediabil pe telespectatori, astfel încât, și în ziua de astăzi, actrița este asociată cu rolurile cu care a făcut istorie.

„Flăcăria”, așa cum mai este numită după rolul pe care l-a avut în urmă cu câțiva ani buni, atrage privirea oricui chiar dacă nu se mai află la prima tinerețe, cu atât mai mult cu cât actrița se afla la anii tinereții. Puțini sunt cei care știu cum arăta actrița în urmă cu mulți ani.

În urmă cu câteva luni, Carmen Tănase le-a făcut o surpriză fanilor ei și și-a făcut cont pe TikTok, moment în care admiratorii vedetei au început să posteze în mediul online o serie de imagini cu actrița din perioada în care abia își începuse cariera ca actriță.

Carmen Tănase, imagini rare din perioada tinereții

Imaginile cu Carmen Tănase din tinerețe sunt dovada vie a faptului că este aproape neschimbată.

Trăsăturile au rămas aceleași pe chipul actriței, în ciuda trecerii timpului, fapt remarcat de admiratorii vedetei.

Carmen Tănase s-a reinventat la vârsta de 61 de ani

Când nimeni nu se aștepta, Carmen Tănase a luat parte la un proiect inedit la vârsta de 61 de ani. Actrița a fost model, având ocazia să urce pe podium asemenea manechinelor de succes din țara noastră.

Am ajuns să fac numai nefăcute! Am venit să prezint moda. Nu știu de ce mă bag eu în toate chestiile astea, nu înțeleg. Am prieteni buni care mă bagă în astfel de lucruri. Am emoții foarte mari că voi defila pe podium.

Am mai defilat o dată când aveam trei sau patru ani, când eram copil, și tata organiza la acea vreme prezentări de modă, dar vă dați seama că este ca și când nu aș fi defilat niciodată! O prietenă mi-a dat telefon și mi-a zis și m-am conformat! După aceea mi-am dat seama în ce m-am băgat!”, a declarat Carmen Tănase într-un interviu.