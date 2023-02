Carmen Tănase, într-o continuă luptă cu kilogramele în plus. Vedeta a ținut diete toată viața: „Nu prea ai cum să scapi”

In articol:

Carmen Tănase este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe de la noi din țară. Vedeta se bucură de o carieră de succes la care a muncit ani la rând.

Carmen Tănase s-a luptat toată viața cu kilogramele în plus

În prezent, actrița joacă într-un serial, însă programul său este foarte aglomerat, întrucât are și alte proiecte în paralel. Carmen Tănase susține că s-a luptat toată viața cu kilogramele în plus și nicio dietă nu a ajutat-o să ajungă la greutatea pe care și-o dorește.

Îndrăgita actrița susține că de-a lungul vieții a încercat tot felul de diete, însă fără niciun rezultat. Actrița se luptă cu greutatea dintotdeauna, iar dacă un regim îi dădea speranțe, după terminarea lui, kilogramele reveneau și era nevoită să o ia de la capăt.

Citește și: Carmen Tănase nu a dormit nopți la rând. Actrița a dezvăluit ce i se întâmplă în ultima perioadă: „Vârsta își spune cuvântul”

Citește și: Carmen Tănase, la un pas de tragedie. Locuința actriței era cât pe ce să ia foc: ,,Eram în panică, nu aveam cum să plec”

Citeste si: Alina Gorghiu, rupe tăcerea despre scandalul plagiatului în care numele său a fost implicat: ”Erau niște pasaje care se regăseau și în alte lucrări” Cum a premeditat Președintele Interimar al Senatului ce va urma- kanald.ro

Citeste si: Momentul în care un autoturism se izbește frontal de o ambulanță, în curbă, rănindu-l grav pe șofer- stirileprotv.ro

Cu toate acestea, vedeta aruncă o parte din vină asupra stresului și își dorește să scape de el. Actrița are un program încărcat, iar filmările, spectacolele și proiectele pe care le are în derulare, deși îi aduc satisfacție și mulțumire, îi aduc și o doză de stres.

„ Tot timpul am ținut. Am ținut toate dietele posibile. Nu cred că există dietă să nu o fi ținut-o. «Aiurea în tramvai». Degeaba. Am ținut și unele care au funcționat, dar după ce s-a terminat dieta, s-au pus la loc kilogramele. E stres mult. Din cauza aceasta. Dacă aș scăpa de stres… Dar cum? Nu prea ai cum să scapi!”, a spus Carmen Tănase, pentru viva.ro.

Carmen Tănase [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: ”Urlă în gura mare că ei se iubesc.” Lia Bugnar, mesaj cu subînțeles pentru Anghel Damian și Theo Rose?!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 februarie 2023. Sărbătoare mare azi: Ce mare sfânt este celebrat?- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Șoc total pentru Cansu Dere! Fratele actriței, Arda Dere, împuscat într-un atac armat- radioimpuls.ro

Programul încărcat nu îi permite actriței să aibă mese regulate

Carmen Tănase are un program încărcat, întrucât filmează pentru serial, are două spectacole, turnee și deplasări. Astfel, vedeta nu are timp să mănânce regulat, ba chiar susține că uneori ia masa din picioare.

Cu toate acestea, cum găsește o zi mai liberă, actrița se răsfață la restaurant, întrucât este de părere că acasă pierde timpul cu gătitul.

„ În ultima vreme, cine mă aude s-a săturat, că mănânc doar mozarella cu roșii. Pentru că se mănâncă foarte repede, nu am timp să stau la masă să mănânc. Când mă duc la un restaurant este altceva, dar acasă mănânc mai mult cu capul în frigider. Nu pierd timpul acasă să mănânc. Nu mă așez la masă, consider altceva mult mai important.”, a mai spus Carmen Tănase.