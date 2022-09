Carmen Tănase, mai sinceră ca niciodată! S-a luptat cu complexele ani buni: „Nu am ce să fac”. Nimeni nu s-ar fi gândit la asta

In articol:

Carmen Tănase se numără printre cele mai apreciate și iubite actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale a atras de partea sa un public numeros, care îi stă alături la orice pas.

Este iubită de o mulțime de români, însă puțini dintre aceștia știu, de fapt, că actrița s-a luptat cu câteva complexe ani buni. Carmen Tănase a făcut o serie de declarații sincere despre acest subiect, explicând totodată cum a reușit să scape de aceste complexe.

„Am avut toată viața complexe”

Carmen Tănase este, fără doar și poate, una dintre cele mai sincere persoane publice din showbiz-ul românesc, iar atunci când vine vorba să-și spună părerea despre ceva sau cineva, actrița nu se dă niciodată înlături, în special atunci când vine vorba despre viața sa personală.

Așa s-a întâmplat și recent, căci întrebată dacă a avut vreodată complexe, Carmen Tănase a recunoscut că s-a luptat toată viața cu acestea. Actrița susține că, în trecut, atunci când femeile aveau forme, căci așa se purta, ea era foarte slabă, motiv pentru care nu era mulțumită sub nicio formă de fizicul său.

Bineînțeles, vremurile s-au schimbat, iar odată cu acestea s-a schimbat și ea, motiv pentru care au apărut noi complexe legate de greutate.

Ei bine, însă, cu toate acestea, Carmen Tănase spune că a trecut peste aceste mici probleme, căci a învățat să se accepte așa cum este.

„Am avut toată viața complexe. Ba eram prea slabă când pe vremea mea se purtau mai durdulii, mai cu forme. Eu eram o așchie și aveam complex. Apoi, vremurile s-au schimbat, dar m-am schimbat și eu..și iarăși am avut un complex și acum am complexe și de greutate și de felul în care îmi stă un șold. Nu e perfecțiunea întruchipată, nici nu știu dacă m-aș fi împăcat cu gândul că sunt perfectă. Cum am trecut? Mi le-am asumat! Am zis: asta sunt și cu asta basta, nu am ce să fac, nu apelez la cuțit că n-are niciun sens.” a declarat Carmen Tănase.

Carmen Tănase s-a confruntat cu probleme de sănătate

În urmă cu trei ani, Carmen Tănase s-a confruntat cu probleme de sănătate, din cauza cărora a ajuns chiar la operație. Este vorba despre o tumoare pe măduvă, pe care a descoperit-o în urma unui control.

„Mă durea piciorul ăsta, îl simțeam altfel, diferit, parcă nu era piciorul meu. Uneori îngheța, alteori aveam ace așa în el. Și am zis, ‘cu siguranță de la coloană’. Aveam problemele mele cu colana și am zis să mă duc să-mi mai fac un RMN și, din greșeală, s-a deschis câmpul ăla la RMN mai mult. Și după ce am stat 45 de minute acolo mi-au zis ‘Mai intrați o dată’ și mi-au pus un grilaj pe cap. Și după, am văzut o atmosferă acolo, intrau unii, alergau, vorbeau în șoaptă. Domnul doctor de acolo de la RMN mi-a zis: ‘Se întâmplă că aveți o tumoră pe măduvă. Asta se întâmpla acum trei ani. (...) Mi-au arătat-o.. măduva se subția și stătea să se rupă și a zis că nu mai e timp, pentru că din clipă în clipă, se poate întâmpla ca aia să se rupă și dacă se rupea măduva, pericolul era paralizie de la gât în jos. În trei zile m-am operat”. a declarat Carmen Tănase, în podcast-ul lui Lucian Viziru.

Carmen Tănase [Sursa foto: Captură Video]