Carmen Tănase, model la 61 de ani. Marea actriță a defilat ca o profesionistă: ”Este o meserie grea”

Carmen Tănase este una dintre cele mai iubite și cunoscute actrițe de la noi. Rolurile pe care le-a interpretat pe micul ecran sau pe scenele teatrelor românești au făcut-o celebră, talentul, naturalețea și sinceritatea sa fiind aplaudate la scară largă.

Deși s-a făcut remarcată prin actorie, nu mulți știau că marea actrița mai ascunde un talent, la fel de artistic.

Carmen Tănase, model la 61 de ani [Sursa foto: Facebook]

Carmen Tănase a defilat pe podiumul de modă

Recent, vedeta a spus da unei mari provocări, retrăind astfel clipele copilăriei sale, însă, cu mult mai multe emoții la purtător.

Alături de alte nume celebre, precum Elvira Deatcu ori Codruța Sanfira, Carmen Tănase a urcat pe podium.

La vârsta de 61 de ani, marea stea a filmului românesc spune că nu știe ce a fost în capul ei în momentul în care a acceptat o asemenea provocare.

Abia după ce a răspuns rugăminților unei prietene, spune actrița, și-a dat seama în ce s-a băgat și cât de greu îi va fi.

„Am ajuns să fac numai nefăcute! Am venit să prezint moda. Nu știu de ce mă bag eu în toate chestiile astea, nu înțeleg. Am prieteni buni care mă bagă în astfel de lucruri. Am emoții foarte mari că voi defila pe podium. m mai defilat o dată când aveam trei sau patru ani, când eram copil, și tata organiza la acea vreme prezentări de modă, dar vă dați seama că este ca și când nu aș fi defilat niciodată! O prietenă mi-a dat telefon și mi-a zis <fă asta, te rog> și m-am conformat! După aceea mi-am dat seama în ce m-am băgat!”, a declarat Carmen Tănase, notează Click.

Echipată corespunzător, purtând o ținută elegantă și tocuri înalte, încălțări deloc pe placul ei, Carmen Tănase a mărturisit că meseria de model este pentru ea una foarte dificilă, căci repetiția defilării nu a existat.

După o asemenea experiență, Carmen Tănase a ajuns la concluzia că a fi model este ceva cu care trebuie să te naști, tocmai de aceea le poartă un respect imens celor care practică asta.

„Înainte de prezentare a început să mă ia cu tremurat. Este ceva foarte greu. Este o meserie grea, jos pălăria pentru persoanele care o fac. Trebuie să ai în sânge chestia aceasta, trebuie să știi să pozezi. Este greu! Nu am repetat nimic acasă înainte de prezentare. Unde să repet acasă? În curte, prin iarbă? Unde?”, a mai declarat actrița.