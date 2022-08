Carmen Tănase, portretul bărbatului ideal, la 22 de ani de când a rămas văduvă. Cum a trecut actrița peste pierderea soțului: ”N-a fost ușor”

In articol:

Carmen Tănase avea în jur de 40 de ani atunci când viața i s-a schimbat radical. În urmă cu 22 de ani, marea actriță, mamă deja, a pierdut unul dintre cei mai importanți oameni din viața sa. Soțul vedetei s-a stins din viață, lăsând un mare gol și o mare suferință în urma sa.

Privind spre trecut, Carmen Tănase susține că situația de la acel moment nu a fost deloc una ușoară, mai ales că a rămas singură cu un copil destul mic.

Carmen Tănase, văduvă de 22 de ani, vrea un bărbat cu simțul umorului

Astfel, pe lângă suferința pierderii persoanei iubite, despre care are numai cuvinte de laudă, relația lor fiind una perfectă, Carmen Tănase a trebuit să lupte și cu suferința prin care a trecut fiul ei.

Din dorința de a suplini lipsa tatălui, actrița spune că a înlocuit durerea pierderii cu multă muncă și implicare în viața fiului ei.

Așa, notează ea, a devenit o femeie puternică, dârză și gata să facă orice pentru binele familiei sale.

”E un moment greu, dar nici nu te gândești atunci: „Aoleu, eu cum fac, ce fac?, pentru că trebuie să faci și pur și simplu vine de la sine. Depășești de la sine pentru că trebuie să faci. Nu-ți poți permite să suferi în tăcere, că vine un copil care-ți cere de mâncare sau îți cere bani pentru școală, sau îți cere nu știu ce. Sigur că n-a fost ușor, pentru că, în primul rând, eu cu bărbatul meu, cu Țucu, am avut o relație foarte bună, care era bazată pe… vorbeam foarte mult, că nu mai pot să zic astea cu comunicare, că mă doare capul de termenii ăștia! Vorbeam foarte mult, ne sfătuiam foarte mult, chiar dacă ne certam, totul era constructiv, nu era nimic derizoriu, dar, dincolo de asta, m-a durut foarte tare suferința fiului meu. Asta a durut cel mai tare, pentru că el nu a înțeles de ce i se întâmplă lui asta… Și, na, explică treaba asta! Cum să-i explici? „Mamă, mai sunt și alții în situația asta?” Pe el îl interesa prea puțin în clipa aia, era el atunci în nevoie. Și atunci am încercat să suplinesc cât am putut această lipsă. Cât s-a putut, că e greu să suplinești lipsa unui părinte, dar am fost ocupată cu această treabă și nu m-a dărâmat asta, dimpotrivă, m-a făcut mai puternică, mai dârză”, a spus Carmen Tănase, notează Viva.

Deși este singură de 22 de ani, timp în care nu s-a afișat la brațul vreunui alt bărbat, actrița telenovelelor românești spune că nu a simțit niciodată lipsa unui mascul în viața sa.

Și asta pentru că singurătatea a învățat-o să se descurce singură și să nu-și aleagă o persoană decât cu sufletul.

Astfel că, pentru că poate face orice de una singură, dacă, totuși, s-ar gândi să iubească din nou, căci nu spune pas iubirii, Carmen Tănase știe exact cum trebuie să arate bărbatul ideal.

Carmen Tănase, portretul bărbatului ideal, la 22 de ani de când a rămas văduvă[Sursa foto: Facebook]

Actrița nu vrea un om bun la toate, ci un bărbat deștept, iubitor și cu un simț al umorului foarte bine dezvoltat.

”Nu știu dacă simt neapărat lipsa unui partener, că m-am obișnuit să rezolv lucrurile singură. Eu sunt un om, în principiu, care rezolvă. Sigur că cer și ajutorul atunci când ori simt că nu mai pot, ori când situația e prea grea… Dar am prieteni pentru asta, care întotdeauna sar și mă ajută. Nu știu dacă simt, știu să și repar, adică nu mi-aș lua un specimen pe-aici prin curte ca să repare chestii, că nu despre asta e vorba. Dacă simțeam nevoia, probabil că nu m-ar fi oprit nimic… Să fie smart, să iubească animalele și să aibă un umor ieșit din comun”, a mai spus marea actrița.