Carmen Tănase, sfășiată de durere lângă sicriul lui Florin Condurățeanu: „Eu îi datorez viața mamei mele”

Carmen Tănase 21:15, iun 30, 2021

Carmen Tănase a mers pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Florin Condurățeanu. Moartea lui a luat prin suprindere pe toată lumea și în același timp a întristat pe toată lumea. Celebra actriță nu-și revine încă din șoc și spune că nu se aștepta la așa ceva.

Pentru ea, jurnalistul va avea mereu un loc special în inimă.

Carmen Tănase [Sursa foto: Facebook]

Carmen Tănase: „E greu de crezut că Florin este acolo”

Deși au trecut deja câteva zile de la vestea morții jurnalistului Florin Condurățeanu, actrița nu poate să se obișnuiască cu gândul că el nu mai este în viață. Carmen Tănase i-a purtat un respect deosebit acestuia, mai ales că datorită lui mama actriței este astăzi încă în viață. Ea are numai cuvinte de laudă la adresa jurnalistului și spune că în viață rar întâlnești un om care să fie ca el.

„Nedrept, neașteptat... e greu de crezut că Florin este acolo. Eu îi datorez viața mamei mele lui Florin Condurățeanu. Mama mea va împlini peste o lună 90 de ani datorită lui. El i-a salvat viața. probabil că sunt enorm de mulți oameni care spun lucrul ăsta despre el.(...) Am întâlnit un om perfect, dacă pot să spun așa, un om care n-a greșit niciodată față de nimeni cu nimic și pentru care cred că există numai cuvinte minunate.

Eu nu am auzit pe nimeni să vorbească ceva îndoielnic despre Florin. Așa un om este atât de rar încât consider că e nedrept. Un om incredibil. Sunt puțin stupefiată pentru că a fost ceva care m-a luat prin surprindere. Nu mă așteptam la așa ceva. E unul dintre oamenii aceia pentru care ai spune: ”Ar trebui să fie veșnic!”. Acum suntem mai săraci!”, a mai afirmat marea actriță.

Florin Condurățeanu[Sursa foto: Facebook]

Florin Condurățeanu a murit din cauza unui stop cardio-respirator

Luni, 28 iunie, unul dintre cei mai îndrăgiți jurnaliști din România s-a stins din viață. Florin Condurățeanu a murit în urma unui stop cardio-respirator, la vârsta de 71 de ani. El s-a stins chiar în brațele fiului său.

„Vreau să vă spun că da, e adevărat, s-a stins în brațele mele. E foarte greu. L-am iubit foarte mult, m-a iubit foarte mult. Am avut o relație incredibilă, nu am fost doar tată-fiu, am fost prieteni. Nu pot să nu plâng când vorbesc despre el.

Ieri a fost cea mai urâtă zi. Ieri m-a sunat și mi-a spus să îl iau de la birou că nu se simțea bine. Pe drum mi-a spus că e bine, am avut încredere, eu l-am văzut că nu era într-o formă bună. Acasă, în fața ușii, a avut primul puseu de leșin. Apoi am aruncat cu apă pe el, l-am ținut în brațe, am făcut tot ce am putut să-l țin în viață, am sunat la salvare. Când a venit salvarea, el și-a dat ultima suflare.

În amintirea mea rămâne tata. Îmi amintesc cum ajuta pe toată lumea, era omenos. A fost un mare om de presă, mergeam pe stradă și întorcea toată lumea capul. Sunt mândru că mă cheamă Condurățeanu. Am avut multe amintiri frumoase. Cele mai frumaose erau când mergeam împreună în vacanțe”, a declarat Răzvan Condurățeanu, la un post de televiziune.

Florin Condurățeanu va fi înmormântat, joi, la Cimitirul Bellu.