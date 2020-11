Carmen Tănase trage un semnal de alarmă. Actrița a vorbit despre situația artiștilor în pandemie: ”Sunt foarte mulți artiști care nu mai au ce mânca”

Carmen Tanase [Sursa foto: Facebook]

Carmen Tănase trage un semnal de alarmă în ceea ce privește situația artiștilor care au avut de suferit de pe urma restricțiilor impuse de Guvern pentru stoparea râspândirii virusului SARS-COV-2. După interzicerea manifestărilor culturale, foarte mulți artiști au rămas fără o sursă de venit.

Carmen Tanase[Sursa foto: Facebook]

Actrița Carmen Tănase este indignată de faptul că artiștii au rămas fără nici o sursă de venit în pandemie, iar Guvernul nu ia nici o măsură ca să îi ajute. Vedeta susține că mulți dintre artiștii români se regăsesc într-o situație disperată, efectiv nu au ce pune pe masă.

„Artiștii au rămas fără loc de muncă, dar sunt suficienți de demni încât să nu-și dea chiloții jos pe la Guvern. Dar sunt foarte mulți artiști care nu mai au ce mânca. Îi iubim când cântă, când joacă, dar când nu mai au ce mânca nu mai sunt de interes pentru nimeni. Sunt oameni liber profesioniști care nu mai au nicio sursă de venit în acest moment”, a declarat Carmen Tănase pentru fanatik.ro.

Carmen Tănase consideră că pandemia de COVID este ”un experiment”, iar cineva „stă la butoane și se joacă”.

„Cred că este mai mult decât un experiment, cred că este un plan. Adică nu există cineva care stă la butoane și se joacă. Nu, există o ordine bine stabilită a butoanelor, așa cred. Eu tot refuz să-mi fie teamă. Conștientizez că în clipa în care chiar voi fi dominată de frică, partida cu mine este pierdută. Și atunci refuz să-mi fie teamă, dar mă gândesc cu îngrijorare la copii pentru că am realizat că ei sunt ținta acestei lumi noi – ni se tot spune că trebuie să ne obișnuim cu viața această nouă pe care o s-o trăim. Ce înseamnă viața asta nouă? Noi avem puncte de reper, noi avem pe ce să ne bazăm, avem un trecut. Am trecut și noi prin dictatură, am trecut prin comunism, prin probleme, prin lipsuri, apoi a venit această libertate, pe care fiecare a înțeles-o cum a vrut, dar am trăit”, declara CArmen Tănase la începutul lunii septembrie.

Artiștii cer ajutor de la Guvern

Artiștii loviți din plin de pandemia de COVID s-au unit și au formulat o petiție prin care solicită ajutor de la stat. Peste 100 de trupe îi cer premierului să includă artiștii în schema de ajutor de stat pentru sectorul cultural afectat de pandemie.