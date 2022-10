Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a dezvăluit identitatea iubitului ei! Tânăra se află într-o relație de ani buni: „Mă simt norocoasă”

In articol:

Dacă până acum Carmina Vârciu a ținut secret faptul că are un iubit, tânăra a dezvăluit recent că există cineva în viața sa. La 20 de ani Carmina se bucură de viață și nu ezită să împărtășească cu internauții detalii despre viața sa personală.

Fiica lui Liviu Vârciu nu este singură, spre tristețea tuturor admiratorilor ei.

Carmina a venit în București odată ce a început facultatea, însă nu, nu stă în casă cu tatăl său, așa cum ar crede cei mai mulți. Liviu Vârciu a avut grijă să-i cumpere fiicei sale propriul apartament, acolo unde se poate bucura de intimitate. Chiar și așa, tânăra nu locuiește singură, ci alături de iubitul ei, cel pe care l-a ținut ascuns până în acest moment.

Carmina Vârciu este într-o relație

Până să se mute în București, Carmina a locuit în Arad alături de iubitul ei. Cei doi formează un cuplu de câțiva ani și se pare că relația lor merge pe drumul cel bun. Părinții tinerei nu au nimic de obiectat în ceea ce privește relația fiicei lor. Tânăra a dezvăluit toate aceste detalii în mediul online, acolo unde a postat și o serie de imagini cu cel alături de care își împarte viața.

„Am stat la iubitul meu pentru că da, am iubit de foarte mult timp și nimeni nu știa asta, pentru că am vrut să păstrez secret, dar nu mai are niciun sens acum și o să și vedeți de ce, cel mai probabil la tata în vlog”, a precizat fiica lui Liviu Vârciu în mediul online.

Liviu Vârciu i-a cumpărat fiicei ei propriul apartament

Cu numai câteva ore în urmă, Carmina Vârciu a postat în mediul online o imagine în care ținea în brațe un buchet de trandafiri, alături de care a atașat un mesaj prin care și-a anunțat admiratorii că, în mod oficial, s-a mutat singură. Tânăra a ținut să îi mulțumească tatălui ei pentru fericirea și entuziasmul pe care i le-a adus.

„Am început un nou capitol în viața mea. M-am mutat singură🦋 Mulțumesc @liviu_varciu pentru cea mai minunata surpriză💌

Sunt învăluită de emoții frumoase și constructive care mă vor ajuta in multe de acum înainte. Sunt cea mai fericită. 🤍🦋Mă simt norocoasă🥹”, a scris Carmina Vârciu în mediul online.