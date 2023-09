Carmina Vârciu, totul despre relația cu Iustin Chiroiu! Fiica lui Liviu Vârciu are planuri mari pentru viitor: „Mă văd mireasă, de ce să mint”

In articol:

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa și asta pentru că iubește și este iubită la rândul său. Fiica artistului trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Iustin Chiroiu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați creatori de conținut din țara noastră.

Carmina Vârciu, totul despre relația cu Iustin Chiroiu

În ciuda faptului că formează un cuplu doar de aproximativ două luni, se pare că lucrurile merg ca pe roate între ei. Ba mai mult decât atât, Carmina Vârciu are chiar și planuri mari pentru viitor.

Se pare că fiica lui Liviu Vârciu bifează reușită după reușită, atât în plan profesional, cât și în plan personal. Carmina este o influenceriță de succes și visează să facă o carieră în industria muzicală, însă nu uită nici de facultate. Pe de cealaltă parte, de aproximativ două luni și-a găsit fericirea în brațele lui Iustin Chiroiu, un creator de conținut din mediul online. Cei doi se cunosc de un an, însă recent au decis să devină un public.

Mai mult decât atât, Carmina Vârciu mărturisește că se simte foarte bine în noua sa relație și a avut încă de la început o conexiune foarte bună cu iubitul său, însă își dorește să țină totul departe de ochii curioșilor.

Citește și: „Să fie aici Primarul General” Liviu Vârciu, dimineață cu probleme, în prima zi de școală! Actorul se afla cu copiii în mașină când totul a luat-o razna în jurul lui

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Pedeapsa maximă admisă în România pentru bărbatul care a răpit şi violat două fetițe. Cât va sta după gratii Constantin Zapan- stirileprotv.ro

„Mă simt bine în relația asta, iar asta e singura parte a vieții mele pe care vreau s-o țin m ai personală, dar e ok. Ne înțelegem bine. Noi ne cunoaștem de aproximativ un an și am început să avem o relație de două luni și ceva.

Pur și simplu, a fost o conexiune între noi. Ne-am înțeles din prima, am rezonat în mai multe situații. Prima oară ne-am văzut la un eveniment monden.”, a mărturisit Carmina Vârciu pentru Fanatik.ro.

Carmina Vârciu, totul despre relația cu Iustin Chiroiu [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Ce relație are, de fapt, Liviu Vârciu cu iubitul fiicei sale? Tânărul nu s-a abținut și a dezvăluit care este adevărul: „Nu am apucat să vorbim foarte mult”

Citeste si: “Ca să înceapă să vină prin spate… eu am mai pățit momentul ăsta.” Horia Moculescu, primele declarații după incidentul cu Loredana Groza, când i-a căzut la picioare- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Anul școlar 2023-2024 între promisiuni și incertitudini. ”Profesorii de calitate creează școli de calitate, astfel că au nevoie de tot suportul posibil din partea societății”- stirilekanald.ro

Citeste si: Șoc în lumea muzicii! Un artist celebru, prins sub influența substanțelor interzise la volan. A rămas fără permis de conducere și s-a ales și cu dosar penal- radioimpuls.ro

Carmina Vârciu are planuri mari pentru viitor

Chiar dacă este doar la începutul unei relații serioase, Carmina a vorbit pentru prima oară și despre nuntă. Fiica lui Liviu Vârciu a mărturisit că își dorește să devină mireasă, însă nu una ruptă din basmele copilăriei, ci mai degrabă una modernă. Se pare că dorința sa cea mai mare este de a se căsători pe o insulă, într-o atmosferă caldă și relaxantă. De asemenea, își dorește și copii, însă în niciun caz mai mult de doi.

Citește și: „Este loc de mai bine” Carmina Vârciu, primele dezvăluiri despre relația cu Iustin Chiroiu. Ce spune fiica lui Liviu Vârciu despre iubitul tik-toker?! Nimeni nu se aștepta la asta

„Mă văd mireasă, de ce să mint? Nu mă văd având o nuntă din aia ca-n basme. Mi-ar plăcea ca nunta să fie pe o insulă, undeva, frumos, cu o rochie din aia fină, nu vreau o rochie pompoasă. Mă văd măritată, mă văd cu un copil, maxim doi, maxim!”, a mai spus fiica lui Liviu Vârciu pentru sursa menționată anterior.