Cartofii parizieni sunt o mancare de cartofi cu oua si cascaval. Se pregatesc rapid. Crusta care se formeaza datorita cascavalului care se topeste la cuptor este atat de gustoasa, incat as manca in fiecare zi acest preparat si cred ca nu m-as satura niciodata. Cartofii parizieni, cunoscuti de multa lume sub numele de cartofi frantuzesti, sunt preferatii mei. Pot fi mancati simplu, ca fel principal, sau ca garnitura pentru alte preparate.

Cartofi parizieni la cuptor. Reteta simpla de cartofi frantuzesti

Ingrediente:

5 cartofi medii

7 oua

200 grame cascaval

200 grame smantana

sare si piper dupa gust

Optional: bacon

Mod de preparare:

Se pun la fiert, separat, cartofii spalati bine sub jet de apa rece si 5 oua. Cand s-au fiert, ouale si cartofii se curata de coaja si se taie felii rotunde.

Intr-o tava se asaza alternativ cate un strat de cartofi, cascaval ras si oua. Ultimul strat trebuie sa fie de cartofi.

Cele doua oua crude ramase se bat cu o furculita si se amesteca bine cu smantana grasa. Condimentati cu sare si piper dupa gust. Intepati cartofii cu ajutorul unei furculite si turnati compozitia in tava peste straturile de cartofi, oua si cascaval. Deasupra radeti cascaval.

Printre straturile de cartofi, puteti pune si cubulete de bacon.

Se baga in cuptorul preincalzit si se lasa pana cand cascavalul se topeste si incepe sa prinda o culoare aramie. Crusta obtinuta este delicioasa! Puteti servi cu patrunjel proaspat, tocat marunt.

Daca esti in cautarea altor retete pe baza de cartofi, aici gasesti cum poti face cartofi pai la cuptor, fara ulei . Sunt la fel de gustosi precum cartofii prajiti, dar mult mai sanatosi.

sursa foto