Andreea Mantea merge impreuna cu David si membrii familiei, la tara, la cules de struguri; in tot acest timp, drumul rural, pe care il parcurge in caruta, este presarat cu relatari ale amintirilor emotionante ale vedetei, din anii copilariei, de pe vremea cand cutreiera locurile acelea si mergea la muncile campului. Dupa o zi istovitoare, plina de peripetii si depanat amintiri la nelipsita masa campeneasca, Andreea Mantea se intoarce la Bucuresti. Insa vedeta nu revine cu mana goala, ci ii face pe plac fiului si ii aduce un cocos si doua gaini. Din dorinta de a-l responsabiliza si de a “reedita” activitati pe care ea insasi le-a facut in trecut, in copilarie, Andreea Mantea aduce necuvantatoarele la Capitala.

„La varsta ta ma trezeam cu noaptea in cap ca sa dau mancare la gaini. O sa iti arat cum se face acest lucru. (...) Imi place la nebunie sa aud cand canta cocosul dimineata!”, spune Andreea Mantea.

Pasarile isi gasesc loc imediat in curtea familiei, spre bucuria lui David. Grijuliu si din dorinta de a le oferi atentie totala, chiar si in toiul noptii, David le adaposteste in casa, fara stirea mamei. Socata, Andreea Mantea e nevoita sa instituie operatiunea „curatenie generala”, in miez de noapte.

„Miroase intr-un mare fel! Stii cand mai iese mirosul acesta de cotineata? La primavara! Una e sa stea animalele la locul lor, afara, sa ne jucam cu ele, sa mergem sa le dam de mancare, si alta este sa traim cu ele in casa! Inteleg orice razgaiala, dar totul are o limita!”, ii atrage Andreea Mantea atentia lui David, facandu-l sa inteleaga ca locul animalelor este afara, in curte.