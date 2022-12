“Casa iubirii” își va desemna câștigătorii pe 15 ianuarie, în Marea Finală! Doi concurenți, o fată și un băiat, vor intra în posesia premiilor de 75.000 de lei fiecare

Primul sezon al reality show-ului “Casa iubirii” ajunge la final pe 15 ianuarie! Andreea Mantea, prezentatoarea emisiunii, a făcut anunțul în Gala specială a primei zile de Crăciun. După o adevărată călătorie în căutarea dragostei, o față și un băiat vor fi desemnați, prin votul publicului, câștigătorii sezonului. Aventura extraordinară de la “Casa iubirii” își va afla deznodământul duminică, 15 ianuarie, când cei doi câștigători vor pleca acasă cu trofeele și cu cele două premii, în valoare fiecare de 75.000

de lei.

Mereu alături de concurenți, trăind emoțiile alături de ei pe tot parcursul sezonului, Andreea Mantea spune că așteaptă nerăbdătoare momentul în care va afla cine sunt câștigătorii.

“Iată că, după atâtea luni, vine mult așteptatul moment, Marea Finală <Casă iubirii>! După aproape un an de trăiri intense, de limite depășite, de fiori de iubire, de lupte interioare și lacrimi de tristețe și fericire, iată că primul sezon al emisiunii ajunge la final. Am și eu emoții uriașe, atât pentru mine, cât și pentru ei, pentru că a fost o perioad ă lunga, foarte intens ă în trăiri; concurenții mi le-au transmis de fiecare dată. Cei care și-au demonstrat cel mai mult iubirea să câștige! Le țin pumnii și ne vedem în Finală! Telespectatorii au fost alături de ei în număr foarte mare și pentru asta le mulțumesc din tot sufletul. S-a demonstrat, într-adevăr, că iubirea există, am reușit să facem lucruri pe care, poate, mulți dintre concurenți, când au pășit în Casa iubirii, nu le credeau posibile. Și-au dorit să se îndrăgostească, să își găsească iubirea; s-au întâmplat multe lucruri frumoase! ”, spune Andreea Mantea.

Citeste si: HOROSCOP pentru NOUL AN 2023! Ce previziuni oferă noul an pentru toate zodiile!- kfetele.ro

Citeste si: Carmen Tănase, la un pas de moarte.“Paralizie de la gât în jos!”- bzi.ro

Au fost aproape 300 de zile în care concurenții au trăit la intensitate maximă fiorii dragostei, au avut parte de Gale cu răsturnări inedite de situație, cu emoții copleșitoare de cele mai multe ori. Călătoria lor în a-și găși sufletul pereche va ajunge la final, iar telespectatorii vor fi cei care vor decide, prin vot, cine sunt cei care merită să între în posesia trofeelor și a premiilor uriașe.

Nu pierdeți, duminică, 15 ianuarie, Finala primului sezon “Casa iubirii”, difuzată de la ora 16:00 și de la ora 19:00, la Kanal D!