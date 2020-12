Casa lui Dorian Popa a fost vandalizată! Ce a declarat artistul

Dorian Popa este unul dintre cei mai talentați și iubiți artiști din showbiz-ul românesc. Celebru artist își petrece majoritatea timpului în mediul online, acolo unde ține legătura cu fanii lui. Cântărețul impresionează internauții cu fiecare apariție pe care o face.

Se pare că problemele nu îl ocolesc nici pe Dorian Popa. Recent, casa artistului a fost vandalizată. Este vorba de garsoniera unde și-a petrecut adolescența. Dorian Popa a mărturisit în cadrul unei emisiuni de televiziune că a păstrat garsoniera pentru că are foarte multe amintiri.

”Garsoniera am cumpărat-o acum jumătate de an, dar ea nu este ceva nou pentru mine, pentru că este garsoniera în care eu am trăit alături de iubita mea șapte ani. Este o garsonieră care era oarcum jumătate de moștenire de la mama mea, mi-am despăgubit verii cu jumătatea pe care o meritau din punct de vedere legal, evident și am păstrat garsoniera pentru că pentru mine are foarte multe amintiri această garsonieră.”, a declarat Dorian Popa.

La un moment dat, Dorian Popa a mai precizat că acolo a învățat să economisească și să nu cheltuie foarte mulți bani pe chirie. Ba mai mult decât atât, artistul susține că locuind în garsoniera respectivă s-a maturizat foarte mult.

”Acolo m-am format, acolo m-am maturizat, acolo am învățat ce înseamnă să economisesc și să nu cheltui banii pe chirie, ci să mă întind atât cât îmi este plapuma. Și uite că, de la garsoniera faimoasă de 36 de metri pătrați pe care toți prietenii mei o știu, am ajuns la căsuța de 500 de metri pătrați. Neplăceri sunt ca în orice bloc. Viața la bloc e viață la bloc, viața la casă e viața la casă. Cine face această alegere își asumă din ambele puncte de vedere”, a mai spus Dorian Popa.

Dorian Popa a decis să își renoveze garsoniera

În plus, Dorian Popa a decis să își renoveze garsoniera, iar timp de câteva zile, casa artistului a stat fără ușă. Ulterior, Dorian Popa a întâmpinat niște probleme din parte vecinilor.

”Am întâmpinat niște mici nepăceri pe care le-am luat în glumă, evident. Am avut câteva zile fără ușă la garsonieră întrucât am înlocuit și ușa și, din păcate, vecinii au simțit sau cine a fost în trecere pe la vecini, ca să nu acuzăm aiurea, cineva a intrat în scară mai pe scurt, adică o scară protejată de interfon, a aruncat câteva monede în șapa mea nu tocmai uscată pentru că, evident, trebuia câteva ore să stea la uscat, dar apreciezi oamenii, pentru că la sfârșitul zilei o să consider că au aruncat cu bani în mine, le mulțumesc și îi sfătuiesc data viitoare să arunce cu hârtii”, a mai adăugat artistul.

Dorian Popa[Sursa foto: Instagram]

Sursa: Spynews.ro