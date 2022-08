Casa Sorinei Guță a fost spartă în toiul nopții! Indivizii i-au bătut fără milă nepotul și au amenințat-o: „Cu pumnale, l-au nenorocit”

In articol:

Pare că ghinioanele se țin ca scaiul de Sorina Guță, care în urmă cu puțin timp a scăpat ca prin urechile acului de moarte, după ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2, iar plămânii i-au fost grav afectați și a fost la un pas să-și piardă

viața din cauza problemelor de sănătate.

Sorina Guță

Acum, prima soție a lui Nicolae Guță face noi dezvăluiri absolut halucinante. Artista spune că cineva le vrea răul și că a plătit mai mulți indivizi periculoși să-i atace și să-i amenințe. În urmă cu o seară aceasta a trăit pe pielea ei o teroare în toată regula!

Sorina Guță: „ Azi noapte au intrat, la ora 2:00, peste noi în casă”

Artista este de-a dreptul disperată după incident și se teme nu doar pentru viața ei, ci și pentru a membrilor familiei ei. Totul s-a întâmplat în urmă cu o seară, atunci când trei bărbați înarmați cu pumnale au intrat cu forța în casa ei și i-au bătut pe nepotul și cumnatul Sorinei Guță. Aceasta a reușit să fugă în timp util și a luat toți copiii care se aflau în locuință.

„Ieri l-au chemat la mall și au venit trei sportivi criminali, tatuați, dintr-o dată, cu pumnale, l-au nenorocit pe nepotul meu, pe cumnatul meu, mai e un băiat care a fost cu nepotul meu. (…)

Azi noapte au intrat, la ora 2.00, peste noi în casă, am dus copiii minori din casă la oameni, la străini, la vecini. Astăzi nu mai ținem niciun copil în casă”, a povestit fosta soție a lui Nicolae Guță, la un post de televiziune.

Artista spune cine se află, de fapt, în spatele acestor atacuri: „A m înțeles 9, 10 mii au plătit”

Manelista a mai mărturisit și că a cerut ajutorul agenților de poliție, însă, este convinsă că cei trei indivizi sunt mână în mână cu organele legii, căci după apelul ei disperat nu a venit niciun echipaj care să le ofere protecție. Mai mult, aceasta spune că indivizii care îi terorizează familia sunt plătiți de o familie care a dat bani grei pentru a le face viața un calvar.

„Nu îi ia organele de Poliție. Au intrat peste noi în casă și ne-am ascuns și am fugit. (…) A pus o sumă de bani (n.r o familie) am înțeles 9, 10 mii, au plătit. Să știți că fug din casă! (…) Nu se lasă până nu ne ia și fetele minore din casă și le duce în pădure. (…) Sunt dovezi și martori. (…) Poliția din Timișoara e corupută. (…) Am cerut protecția Poliției, nu vine nimeni”, a mai dezvăluit Sorina Guță în aceeași emisiune TV.