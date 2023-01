Căsnicia cu Marcel Toader a lăsat răni adânci în sufletul Gabrielei Cristea! Ce s-a întâmplat, de fapt, pe vremea când erau căsătoriți: „Un bărbat abuzator”

In articol:

Gabriela Cristea se numără printre cele mai iubite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Bruneta este extrem de fericită și se declară o femeie împlinită pe toate planurile, având o carieră de succes și o familie minunată, însă puțini sunt cei care știu prin ce a trecut atunci când a

fost căsătorită cu regretatul om de afaceri, Marcel Toader.

După ce a divorțat de fostul soț, Gabriela Cristea a decis să păstreze discreția și să nu ofere prea multe detalii despre ceea ce a trăit în anii de mariaj cu omul de afaceri, asta până în prezent când a hotărât să facă o serie de dezvăluiri despre căsnicia cu regretatul Marcel Toader.

„Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator și nu vorbesc de abuz fizic. Când a fost abuz fizic, am plecat și am divorțat.(...). Sunt mulți ani de atunci.

Aproape 10! În continuare am niște frustrări și niște angoase că în momentul în care cineva doar încearcă să sugere ceva din lucrurile pe care le spunea acel om, nu vrei să știi cum reacționez”, a declarat Gabriela Cristea, în cadrul unei emisiuni TV.

Gabriela Cristea, despre fiicele sale

Gabriela Cristea are două fiice, Iris și Victoria, de care este tare mândră.

Fetițele cresc văzând cu ochii și bruneta deja se gândește la viitorul micuțelor ei.

Chiar în cadrul unei emisiuni TV, recent, prezentatoare a dezvăluit că vrea să își educe fetițele, în așa fel încât să fie sprijin una pentru cealaltă.

”Am două fete acasă și sunt sigură de un lucru. Am să le educ că, indiferent de problemele prin care vor trece și de situațiile prin care vor trece, dacă una va avea nevoie de cealaltă, cealaltă să vină de la capătul pământului. Pentru că asta înseamnă să ai frați, să te susțină în situații în care tu nu te mai poți susține singur. Mă iertați că am plâns, dar nu m-am putut abține”, a spus Gabriela Cristea, în cadrul unei emisiuni.

Gabriela Cristea, Tavi Clonda și cele două fiice [Sursa foto: Instagram]