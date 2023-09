Câștig de cauză pentru femeia cu handicap din Constanța, căreia i-a fost ridicată mașina de pe un loc special amenajat. Avocatul Cuculis: „Cazul a fost cu atât mai halucinant cu cât ea se afla și cu copilul și cu soțul”

In articol:

În luna ianuarie a acestui an, oamenii legii au ridicat autoturismul unei femei care se afla în scaun cu rotile. Femeia a fost profund uimită, deoarece mașina era parcată pe un loc special pentru persoanele cu dizabilități.

Citește și: Mama femeii care a născut în fața spitalului din Urziceni a făcut declarații cutremurătoare! Ce a spus proaspăta bunică despre incidentul care a șocat o țară întreagă: „Copilul meu a născut pe trotuar”

Evenimentul neplăcut a avut loc în parcarea unui centru comercial din Constanța, în timp ce femeia făcea cumpărături alături de familie. Un echipaj de poliție a cerut ridicarea mașinii femeii, deși autoturismul era parcat corespunzător. De asemenea, mașina ei avea semnele aferente în parbriz și pe lunetă.

Adrian Cuculis a câștigat procesul împotriva Poliției Locale în care o reprezenta pe femeia cu handicap din Constanța. [Sursa foto: Arhivă]

Cu toate astea, oamenii legii i-au reproșat că nu are legitimația expusă la geam. Dialogul halucinant dintre polițiști și femeie a avut loc chiar sub privirile inocente ale copilei de trei ani. Pe atunci, Poliția Locală din Constanța a demarat verificări în legătură cu cele petrecute în parcarea centrului comercial. De asemenea, IPJ Constanța anunța într-un comunicat că a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu.

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: O chelneriță a luat nota de plată, cu speranța unui bacșiș. Mesajul scris însă de clientă a lăsat-o fără cuvinte- stirileprotv.ro

Avocatul Adrian Cuculis: „A câștigat procesul cu poliția din Constanța”

Femeia s-a simțit nedreptățită și astfel a luat măsuri în acest sens.

La câteva luni distanță de la incident a câștigat procesul, după ce a dat poliția în judecată.

Polițiștii au refuzat, atunci, să-i dea mașina înapoi, deși se afla în cărucior, era frig, iar fiica sa de trei ani îi era alături.

„Cazul femeii cu handicap din Constanța care a fost amendată și i-a și fost ridicată mașina ce era parcată pe un loc special amenajat persoanelor cu handicap, a câștigat procesul cu poliția din Constanța.

Cazul a fost cu atât mai halucinant cu cât femeia se afla și cu copilul și cu soțul acesteia fix lângă mașină, iar poliția refuza să îi coboare mașina de pe macara.

Amintesc că mașina era marcată cu semne corespunzătoare, însă fără a fi prezentată și legitimația persoanei cu handicap.

Deși polițiștii o văzuseră ca este în căruciorul rulant, au refuzat să îi predea mașina, ba chiar acuzând-o că a fost rău intenționată.”, a spus avocatul Adrian Cuculis pentru wowbiz.ro.

Adrian Cuculis s-a ocupat de cazul femeii din Constanța căreia polițiștii i-au ridicat mașina ilegal. [Sursa foto: Facebook]

Poliția Locală din Constanța și-a expus un punct de vedere după momentul incidentului

Reprezentanții Poliției Locale au transmis un comunicat referitor la întâmplarea din parcarea centrului comercial.

Citeste si: „Cu o zi înainte să se stingă a râs cu lacrimi!” Andreea Marin, mărturisiri emoționante despre mama sa, care a decedat în urma unui accident rutier, la vârsta de 36 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 septembrie 2023. Ce sfânt este cinstit marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: Ce semnifică tatuajul pe care și l-a făcut Britney Spears după divorț- radioimpuls.ro

Citește și: Ajutor financiar pentru persoanele cu dizabilități 2023. Iată câți bani pot primi de la stat

„Cu privire la imaginile apărute în spațiul public in care apar doi polițiști locali care au dispus ridicarea unui autoturism de pe locurile rezervate persoanelor cu handicap din parcarea centrului comercial Carrefour, vă informăm faptul că la nivelul Direcției generale poliția locală Constanța au fost dispuse verificări. În urma acestor verificări, a rezultat că, în jurul orelor 19:00, a fost înregistrată la dispecerat o sesizare cu privire la parcarea unui autovehicul neregulamentar, pe loc de handicapat. Un echipaj format din 2 polițiști locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice s-a deplasat la fața locului unde a constatat că 4 autoturisme sunt parcate pe locurile adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoane cu handicap fără a avea afișat la loc vizibil așa cum prevede Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap card/legitimație care să le confere acest drept. In consecință 2 conducători auto au fost sancționați contravențional cu amenda în cuantum de 2000 de lei, iar pentru 2 autoturisme s-a dispus măsura tehnico administrativă de ridicare, inclusive pentru autoturismul în cauză, în conformitate cu prevederile art 100 alin. 1 lit. g din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap actualizată care prevede următoarele: „parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei și ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv”. Menționam ca la autoturism nu s-a prezentat conducătorul auto.”, se arată în comunicat.

De altfel, oamenii legii au precizat că se fac verificări dacă a fost încălcată vreo lege în acel moment.

„La restituirea vehiculului s-a ținut cont de faptul că persoana care utiliza vehiculul în cauză era o persoana cu handicap care deținea card/legitimație dar nu a ținut cont de prevederile legale, în sensul ca nu l-a avut afișat la loc vizibil. Având în vedere aceste aspecte persoana a fost sancționată cu avertisment. Cu privire la modul de acțiune și comportamentul polițiștilor locali vă comunicăm faptul că se fac verificări, iar în situația în care se constata că au fost încălcate prevederile legale se vor fi dispune măsuri în consecință", a comunicat Poliția Locală Constanța.