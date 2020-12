Olga Verbitchi, în doliu! Câștigătoarea X Factor 2016 a izbucnit în plâns

Câștigătoarea X Factor 2016, Olga Verbitchi trece prin momente foarte grele, alături de familia sa. Recent, bunicul cântăreței s-a stins din viață. De când a aflat că bunicul ei a murit, tânăra abia dacă își poate reveni. Potrivit celebrei artiste între ea și bunicul ei era o legătură foarte strânsă.

Olga Verbitchi a postat pe paginile sale de socializare poze și mesaje emoționante pentru cel care a fost bunicul ei. Totodată, tânăra a izbucnit în plâns, atunci când a făcut un filmuleț în care le-a prezentat internauților câteva poze cu ea și bunicul său.

”Am adormit pe perne umede azi noapte, și m-am trezit plângand la fel ca ieri.. aș fi vrut să fi fost asta un vis, sau un film, ca să știu că atunci când se termina fug spre bunelu, și stam la o vorba in gradină, să-mi arate stupurile de albine, și vița de vie, să vorbim despre cât de mândru e de noi și cât așteapta nunta mea și a lui Dragos.. macar ale noastre cel puțin..”, a fost o parte din mesajul postat de Olga Verbitchi.

Olga Verbitchi a mărturisit că își aduce aminte de toate momentele pe care le-a petrecut alături de bunicul său

În plus, câștigătoarea X Factor 2016 a precizat pe contul său de socializare că își aduce aminte de toate momentele pe care le-a petrecut alături de bunicul său. Ba mai mult decât atât, a mărturisit că a învățat foarte multe lucruri de la bunicul ei.

”Bunelu ne-a crescut și ne-a învâțat de toate.. am dat oile în strungă, am muls vaca, am fost la cireadă.. am învățat să cântăm, să sărbătorim și să păstrăm tradițiile. de mic copil am spus ca cel mai mult mi-e frică de ziua asta, în care îmi pierd bunicul sau bunica.. și nu m-am gandit că totul va fi atât de spontan și atât de repede.. bunelu, te rog, stai langa noi, eu știu că tu ne vezi și că încerci să fii aici! noi te iubim, si faptul că ai plecat a luat din toți noi câte o bucată imensă care sper că îți va creea o lume undeva unde ai pace!”, a mai scris Olga Verbițchi pe pagina sa de Instagram!