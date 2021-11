Câștigători Asia Express 2021. Vezi cine a câștigat Asia Express, sezonul 4

In articol:

Câștigători Asia Express 2021. Finala Asia Express, sezonul 4, a avut loc în această seară. Vezi cine a câștigat marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

Asia Express 2021 a ajuns la final, după luni întregi de competiție, în care vedetele au demonstrat că pot trăi cu 1 euro pe zi, căutându-și singure cazare și transport.

Marea finală Asia Express, sezonul 4, s-a disputat la Ierusalim, între două echipe: Cuza și Emi și Elwira și Mihai Petre, însă marele premiu în valoare de 30.000 de euro a fost câștigat de Mihai Petre și soția sa.

Astfel, după o cursă dificilă și cu multe obstacole, Elwira și Mihai Petre au reușit să plece acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro, dar și cu o experiență de neuitat.

Asia Express, sezonul 4 [Sursa foto: Instagram]

Elwira și Mihai Petre, despre experiența de la Asia Express 2021

Mihai Petre și soția sa, Elwira, au format una din cele mai puternice echipe de la Asia Express 2021. Coregraful a simțit că în această experiență pe care a trăit-o la Asia Express, sezonul 4, ”a trăit într-o zi cât alții în zece”.

”Eu sunt sigur că suntem o echipă puternică, de aia merg în Asia Express, ca să văd cât mă ține și dacă suntem cu picioarele pe pământ. Asia Express e viața comprimată la maximum. Trăiești într-o zi cât alții în zece.

Practic, câștigul nostru este că vom trăi din nou. Nu e prima dată când pe mine mă lovește realitatea dur. Noi avem ceva experiență cu anduranța asta și eu sper că încă o mai avem.

Știm că trebuie să facem autostopul, știm că trebuie să dormim în condiții foarte nasoale. Cel mai nasol era să stăm într-o clădire părăsită fără electricitate, fără încălzire. Am dormit și la cort, am dormit și pe barcă, am dormit în frig, în grote, dormi oriunde, n-ai ce face, deja am început să sar în pat noaptea, o să am o cădere psihică 100%. Nu mai suport să mă milogesc, suntem ca ultimii câini. Cât de greu se poate atât primești. Mă gândesc la un psiholog bun pentru când ne întoarcem”, a declarat Mihai Petre.

Pentru Elwira Petre această experiență de la Asia Express 2021, a fost extrem de provocatoare, plină de emoții intense, situații dificile și experiențe de neuitat.

”Se întâmplă atât de multe lucruri într-o perioadă atât de scurtă, mi se pare foarte challenging. Sunt foarte grele momentele de efort fizic, zile întregi în care trebuie să alergi de dimineața până seara.

Cel mai frustrant cred că este autostopul, oamenii pur și simplu nu se opresc, nu vor să te ia. Oamenii au tot felul de reacții. Nu sunt oameni aici pe străzi și atunci e foarte greu să găsești cazare, toată lumea e precaută, se simte lucrul ăsta”, a spus Elwira, soția lui Mihai Petre.