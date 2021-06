Câștigătorul Chefi la cuțite 2021. Cătălin Amarandei i-a depășit așteptările lui Florin Dumitrescu

Cătălin Amarandei 21:54, iun 15, 2021 Autor: Loredana Dobre

Jurații Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au câte un concurent în finala Chefi la cuțite 2021.

Cătălin Amarandei, finalist în sezonul 9 Chefi la cuțite 2021

Narcisa Birjaru din echipa albastră, Cătălin Amarandei de la alabaștrii și Elena Matei din tabăra verde se luptă pentru trofeul competiției.

Unul dintre cei mai constanți concurenți din sezonul 9 Chefi la cuțite 2021 s-a calificat în finala sezonului 9. C ătălin Amarandei i-a depășit așteptările lui Florin Dumitrescu și și-a asigurat un loc în topul celor mai buni bucătari ai acestei ediții.

Tânărul în vârstă de 28 de ani se confruntă în finală cu Narcisa Birjaru, despre care susținea pe parcursul emisiunii că este o concurentă de temut, și Elena Matei din echipa lui Sorin Bontea. Cei trei luptă pentru premiul în valoare de 30.000

Cătălin Amarandei de la Chefi la cuțite lucrează de la 14 ani

de euro.

Pasionat de bucătărie, Cătălin Amarandei a început să lucreze de la vârsta de 14 ani. El s-a dedicat gastronomiei și după ce a făcut cursuri de calificare a ajuns să profeseze în numeroase state. „Am lucrat în Marea Britanie la un restaurant cu specific franțuzesc, am primit un job ca sous chef la un hotel super mișto. Experiența e super faină, vedeai diferența de mentalitate dintre angajatorul străin și cel român. Nu se compară modul în care înveți gastronomie acolo cu cel de aici.

Am realizat că asta vreau să fac, să gătesc, așa că am plecat în Dublin, într-un steakhouse. Am plecat la trei rozete, pe coasta Oceanului, am primit o ofertă. Am semnat apoi un contract cu o familie înstărită din Saint Tropez, să le gătesc. Munca pentru ei era solicitantă, am început în 2016 și lucrez și în prezent”, a dezvăluit Cătălin Amarandei.

Cine sunt cei 8 concurenți care au câștigat Chefi la Cuțite

Sezonul 1- Cristi Șerb din echipa lui chef Sorin Bontea

Sezonul 2- Cristian Voicu din echipa lui chef Florin Dumitrescu

Sezonul 3- Gianny Bănuță din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu

Sezonul 4- Andrei Cristian Olteanu din echipa lui chef Sorin Bontea

Sezonul 5- Bogdan Vandici din echipa lui chef Florin Dumitrescu

Sezonul 6- Mihai Munteanu din echipa lui chef Sorin Bontea

Sezonul 7- Alex Comerzan din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu

Sezonul 8 – Ionuț Belei din echipa lui chef Sorin Bontea