Câștigătorul X Factor, Florin Răduță, infectat cu coronavirus: ”Oamenii au început să arunce cu vorbe urâte”

Florin Răduță [Sursa foto: Instagram]

Câștigătorul X Factor 2015, Florin Răduță a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. În urmă cu o săptămână au început să apară primele simptome ale virusului ucigaș. Artistul s-a speriat și a decis să facă testul, care a ieșit pozitiv. Ba mai mult, Florin Răduță a mărturisit că îi este foarte teamă pentru bunica lui pentru că are probleme cu tensiunea și suferă și de diabet. ”După a început să mă usture nasul foarte tare atunci când trăgeam aer, îmi venea să dorm într-una, aveam niște dureri de cap foarte aiurea și senzația că se învârte casa cu mine. Până ieri am zis că este cât de cât ok, că o să fim bine și o să treacă", a spus Florin Răduță. Deși a respectat toate măsurile împotriva combaterii pandemiei, acesta a declarat că a fost infectat cu coronavirus. ”Luni de zile am avut grijă cu masca, m-am dezinfectat și am făcut tot ce se cere în această pandemie”, a spus artistul.

Artistul s-a trezit cu mesaje foarte urâte din partea internauților

De asemenea, de când s-a aflat că tânărul este infectat cu coronavirus, acesta s-a trezit cu mesaje foarte urâte din artea internauților. "mai bine mori”, a spus un internaut. Majoritatea oamenilor îl acuză pe Florin Răduță de faptul că a fost plătit să spună ca s-a infectat cu virusul ucigaș. "Astăzi, eu și mamaia am fost testați pozitiv cu COVID-19. Se pare că fratele meu este încă negativ, deși stăm în aceeași casă. După această veste, oamenii au început să arunce cu vorbe: ba că mint, ba că a aflat lumea și nu trebuia să zic, ba că am luat bani. La modul că atâta ură aveți încât îmi doriți moartea că "am mințit". Mesaje de genul "mai bine mori, că altfel o să ai discuții cu fanii după acest live"! Sunteti bolnavi cu capul! Să stigmatizați oamenii pentru că s-au îmbolnăvit .....de parcă ei au dorit asta!? Îmi e milă de voi! Păi voi mă treceți pe numele vostru ?", a scris cântărețul pe Facebook.

Artistul a mai spus că principalul motiv pentru care a anunțat public că este infectat cu coronavirus este că vrea ca toate persoanele cu care a interacționat în ultima perioadă să ia măsuri.

Sursa:Româniatv.net