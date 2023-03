Cât a ajuns să cântărească Anamaria Prodan după divorț? A slăbit considerabil în ultima perioadă: „M-am consumat”

In articol:

În vârstă de 50 de ani, Anamaria Prodan susține că trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, dezvăluind că după divorțul de Laurențiu Reghecampf, acesteia îi merge bine pe toate planurile, în special pe plan amoros, căci impresara și-a refăcut viața alături de un alt bărbat.

Mai mult decât atât, fanii blondinei nu au putut trece cu vederea peste faptul că Anamaria Prodan a slăbit considerabil, iar vedeta a făcut chiar o serie de declarații pe baza acestui subiect. Impresara susține că în prezent a ajuns la 56 de kilograme, având în trecut peste 60 de kilograme.

Citește și: De cât timp a început, de fapt, Anamaria Prodan o nouă relație? A recunoscut abia acum: „Toată lumea a aflat”

Anamaria Prodan spune că s-a consumat foarte mult, din cauza experiențelor pe care le-a avut în ultima perioadă, însă chiar și așa, îi place foarte tare cum arată în prezent.

Citeste si: Doliu în lumea fotbalului! A murit John Adrian Ene, fostul portar al echipei Steaua- kanald.ro

Citeste si: Aparatul care consumă cea mai multă energie. Mulți îl folosesc zilnic, dar nu realizează că le încarcă factura la curent- stirileprotv.ro

„ Am slăbit foarte mult, am acum 56 de kilograme. Sunt foarte mândră de mine. Aveam vreo 60 și ceva. Acum sunt ok, e bine așa, slabă. Uite ce face divorțul din om! M-am consumat, dar bine că a trecut acum!”, a declarat impresara, pentru Click!

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan nu dorește să dezvăluie identitatea noului iubit

Anamaria Prodan radiază de fericire, asta pentru că după divorțul de Laurențiu Reghecampf, vedeta și-a găsit liniștea în brațele unui alt bărbat, a cărui identitatea nu i-a dezvăluit-o până acum, însă nici pe viitor nu ar

vrea să facă acest lucru, spune impresara.

Citește și: Anamaria Prodan, mesaj surprinzător pentru fostul soț, la scurt timp după ce s-a afișat cu noul iubit! „Așteptăm oricând să vină acasă, să-și vadă copiii, să îi scoată la masă, să petreacă timp cu ei”

„ Noul iubit nu vreau să-l arăt! Nu mai vreau! Lasă-l așa că sunt atât de fericită și împlinită încât nu aș vrea să se întâmple nimic rău!”,

Distribuie pe:







a mai adăugat Anamaria Prodan, pentru aceeași sursă.