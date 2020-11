Cât a câștigat de fapt anul trecut Marcel Pavel din concerte! Din ce bani trăiește artistul acum

Marcel Pavel nu a castigat o suma prea mare din concerte

Marcel Pavel se află pe listele de candidați ai Partidului Ecologist Român pentru Camera deputaților la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Și în această calitate, artistul și-a depus declarația de avere.

In articol:

Conform acestui document, Marcel Pavel are peste 4 hectare de teren agricol, un teren în Bușteni, o casă în București de 400 mp și două mașini luate în leasing.

Dacă la capitolul avere, Marcel Pavel nu stă rău, în ceea ce privește veniturile sale, din declarația de avere rezultă că anul trecut a câștigat din concerte doar 36.400 de lei, ceea ce înseamnă circa 7.400 de euro. Sunt singurii bani trecuți de Marcel Pavel că i-ar fi câștigat anul trecut din drepturi de autor.

Marcel Pavel candideaza la alegerile parlamentare

Citeste si: Când scapă România de mască? Este ultimul anunţ oficial despre „botniţă” - evz.ro

Citeste si: Virus rar, descoperit în Bolivia. Provoacă febră hemoragică și se transmite de la om la om - bzi.ro

Recent, într-o emisiune tv, artistul spunea că pandemia l-a afectat grav, cum spectacolele au fost interzise, el trăiește acum din economiile la bancă.

Citeste si: Marcel Pavel, declarații tulburătoare după ce a fost la un pas de moarte, infectat cu coronavirus

”Din micile rezerve pe care le mai am, că am mai avut inspiratia aceasta de a mai pune ceva bănuți în bancă… Dar mai mult de un an de zile nu cred că o să mai rezist. Sincer vorbesc. Să nu fim ipocriți. Iar dacă nu vom porni economia în România, vom fi terminati”, a declarat Marcel Pavel într-o emisiune tv. În declarația de avere, Marcel Pavel a scris că are în bancă, peste 200.000 de lei într-un cont, alți 2.190 de lei într-un altul și 1.000 de dolari într-un cont în valută.

Anul acesta, Marcel Pavel a fost însă salvat de participarea la show-ul ”Te cunosc de undeva”, care i-a adus o sumă frumușică în conturi.

Citeste si: Dani Mocanu: ”L-am prins pe Marcel Pavel! Bă, cheliosule, fă-mi ceva la rece”

Marcel Pavel, acuzat că a luat bani pentru a spune că s-a infectat cu noul coronavirus

Marcel Pavel a trecut și printr-o experiență neplăcută, după ce a fost printre primele vedete de la noi despre care s-a aflat că a fost infecată cu noul coronavirus. Atunci, au existat persoane care l-au acuzat că ar fi luat bani pentru a spune că este bolnav.

”Bună dimineața, dragi prieteni! Am văzut cu câtă răutate au privit și privesc unii oameni (dacă-i pot numi așa...), faptul că eu trec prin momente extrem de dificile ale vieții mele! Repet, am fost diagnosticat cu dublă pneumonie, o afecțiune gravă a plămânilor necesitând un termen foarte îndelungat pt a mă vindeca! Unii indivizi care au venin în loc de sânge au îndrăznit să scrie pe pagina mea că am fost plătit ca să mă îmbolnăvesc de plămâni și stau în spital în jur de 2 săptâmâni...! Cât să fii de câine și de bătut în cap și să îmi spui asta tocmai mie! Fraților, eu sunt o persoană cu coloană vertebrală, dreaptă, nu am fost, nu sunt și nici nu o să fiu niciodată implicat politic, clar!”, a scris Marcel Pavel la scurt timp după ce s-a vindecat de noul coronavirus.