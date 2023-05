Cât a costat cea mai scumpă rochie vândută de Cătălin Botezatu?! Celebrul designer a spus tot fără menajamente: "Poate merita mai mult" | EXCLUSIV

In articol:

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți designeri din România, iar numele său a ajuns celebru și în afara granițelor țării noastre.

Creatorul de modă a îmbrăcat sute de vedete și s-a bucurat de un succes răsunător.

Invitat la Online Story by Cornelia Ionescu, Cătălin Botezatu a fost întrebat și care este cea mai scumpă rochie de mireasă pe care a vândut-o vreodată. Piesa s-a vândut în afara României și vă atenționăm încă de pe acum că are multe zerouri!

Cât a costat cea mai scumpă rochie vândută de Cătălin Botezatu

Celebrul designer a dat tot din casă și a spus suma exactă, fără ocolișuri. Fiind unul dintre cei mai cunoscuți designeri din România și chiar din Europa, piesa nu a fost deloc ieftină, din contră, prețul său este apropiat de cel al unei mașini.

Chiar și așa, aceasta nu a fost cea mai scumpă piesă realizată de Cătălin Botezatu. Creatorul de modă a dezvăluit că a existat o creați mai scumpă, pe care însă doar a închiriat-o.

"20.000 de euro. Persoana respectivă nu eram din România. S-a muncit aproape trei luni la ea, dar a fost o rochie foarte frumoasă. Poate merita mai mult, dar atât am pus. Am făcut rochii de seară și rochii pentru mirese foarte scumpe și în România.

Am mai avut o rochie cu un top din metal, bătut în pietre, unde numai topul costa pe vremea aceea 15.000 de mărci și partea de jos costa în jur de 40.000. A fost o rochie pe care doar am închiriat-o și apoi am păstrat-o. Am închiriat-o unei domnișoare, viitoare doamne care făcea parte dintr-o casă regală", a dezvăluit Cătălin Botezatu, la WOWnews.

Cătălin Botezatu a refuzat să îmbrace o mireasă cu o zi înaintea nunții

Cele mai multe dintre femeile care i-au trecut pragul lui Cătălin Botezatu au acceptat întotdeauna sugestiile pe care designerul le-a făcut. Totuși, Bote spune că există și acel 1%, fiind reprezentat de tinerele care vin însoțite la probă, iar mamele, soacrele și prietenele au tot felul de păreri împărțite cu privire la ce ar trebui să poarte mireasa.

"E adevărat că în momentul în care o femeie stă lângă mine o transform și îmi pun o amprentă pozitivă deoarece eu consider că femeia este cartea ta de vizită în care trebuie să investești. E normal ca eu, dacă am bani, să investesc în femeia de lângă mine. În momentul în care ieși cu ea în public, ea te reprezintă.

E cartea ta de vizită. Dacă nu e cum trebuie, înseamnă că tu te de râs. Dacă vorbim despre consiliere vestimentară și ea vrea să își facă o rochie, în 99% din cazuri m-au ascultat.

Există totuși 1% din cliente care vin la probe cu soacra mare, soacra mică, mama, sora și fiecare are câte o părere. S-a întâmplat să dau afară o clientă, să îi returnez avansul cu o zi înainte de nuntă", a mărturisit Cătălin Botezatu, pentru WOWbiz.ro.

Cine a fost prima vedetă îmbrăcată de Cătălin Botezatu

Celebrul designer a îmbrăcat sute de vedete, de la politicieni până la artiști și prezentatori TV. Totuși, Cătălin Botezatu își amintește și astăzi cine a fost prima vedetă pe care a îmbrăcat-o.

"Angela Similea a fost, pe care o adoram. Când eram mic că uitam cu mama mea la televizor și spuneam doamne, oare cine îi face aceste ținute superbe Angelei Similea.

Viața a făcut ca eu, ca manechin, să joc într-un clip al Angelei Similea, iar mai apoi timp de mulți ani am fost designerul ei. O ador, este o adevărată doamnă a muzicii ușoare românești. Este o adevărată voce despre care ar trebui să vorbesc ani întregi și tot nu ar fi suficient.

A urmat apoi Laura Stoica, cu care am făcut și clip și melodii. Mădălina Manole și clipuri și tot feluri de outfit. Am îmbrăcat aproape pe toată lumea. Domnul Meleșcanu a fost printre primii bărbați pe care i-am îmbrăcat, au urmat apoi toți fotbaliștii, toate vedetele, vedetele din televiziune, am acoperit cam toată plaja", a dezvăluit el, la WOWnews.

