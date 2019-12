Adus cu mari eforturi înapoi în România de Viviana, fosta lui iubită, Cornel Galeș a fost consdus pe ultuimul drum de mai mulți prieteni apropiați, dintre care, unii, au mulțumit Vivianei pentru eforturile de a-l aduce înapoi în țară.

”Eu am spus de la început, nu vreau niciun fel de chetă pentru Cornel Galeș. Am făcut tot ce mi-a stat în putință să îl aduc înapoi și am reușit”, ne-a spus, în exclusivitate, Viviana, după ce l-a înmormântat pe Cornel galeș și s-a ocupat de parastasul regretatului impresar.

Și, discretă, a refuzat să vorbească despre prețul plătit pentru ca ultima dorință a lui Cornel Galeș, cea de a fi înmormântat lângă Ileana Ciuculete, să devină realitate. Cu toate acestea, reporterii WOWbiz.ro, au aflat sumele exacte plătite. ”Viviana a plătit totul. Și suma nu e deloc mică. Adică, 3500 de euro doar pentru firma de pompe funebre din Spania și încă 200 pentru hainele în care a fost depus în sicriu. La banii ăștia se mai adaugă niște cheltuieli cu avocații, cu transportul. Apoi, în România, din nou, bani. La aeroport, câteva sute de lei pentru formalități. Firma de pompe funebre din România a costat și ea alte câteva sute de lei”, ne-a spus unul dintre apropiații lui Cornel Galeș, fără să ascundă că Viviana a plătit toul.

Mai mult, parastasul lui Cornel Galeș care a avut loc la unul dintre restaurantele favorite ale regretatului impresat a fost plătit, în întregine de Viviana. ”S-au calculat meniuri pentru 70 de persoane. Nu au fost atâția, au fost vreo 40, dar de plătit, tot 70 de porții s-au plătit. Iar numai mâncarea a costat 80 de lei, adică, în total, 5.600 de lei. La care s-a mai adaugat și vinul, cumpărat tot de Viviana, și țuica, și sucurile, și apa... A mai dus-o câteva sute de euro și băutura... Cred că în total a deopășit cu mult 6.000 de euro”, ne-a dezvăluit sursa citată.

Parastasul lui Cornel Galeș, prilej de povești între prietenii lui

Chiar dacă între Viviana și Doina Belu au avut loc discuții cu privire la parastasul lui Cornel Galeș, prietenii acestuia au mers la evenimentul la care s-a servit doar mâncare de post. Și, între aperitiv, ciorba de pește, sarmalele de post cu mămăliguță și plăcinta de mere, cele câteva zeci de persoane au povestit despre aventurile avut în compania luii Cornel Galeș.

”Cornel era om de viață. Adică, când ne întindeam la chef…. Goleam noi patru vreo 13-14 sticle de vin. Doar roze, asta îi plăcea lui, avea două mărci care îi plăceau. Și Cornel, ca șofer, vă zic, era fantastic. Adică, și treaz, și băut. Nu lăsa mașină pe mâna nimănui… Când era pilaf parcă conducea și mai bine…”, povestea unul dintre amiciii apropiați ai lui Cornel Galeș, cu toții de la masă grăbindu-se să aprobe și să își povestească, la rândul lor, momentele frumoase petrecute alături de regretatul impresar.

Cornel Galeș a murit într-un accident de mașină, în Spania

Ziua de 30 noiembrie a fost cea în care Cornel Galeș a încetat din viață într-un cumplit accident de circulație. Vestea că acesta a murit într-un accident de mașină, într-un orășel de lângă Valencia, i-a luat pe toți prin surprindere, de tragedie aflându-se abia a doua zi, pe 1 decembrie, iar incertitudinea producerii tragediei a durat câteva ore, până când, într-un final, au venit tristele confirmări. "Din păcate, s-a confirmat. Nu sunt prea multe de zis, nici nu știu ce să zic. Dumnezeu sa îl odihnească...", ne-a spus, pe atunci, Viviana, vestea tristă că a murit Cornel Galeș fiind astfel devenită realitate.

, ne-a explicat Sasha, fiica Vivianei, cea care s-a ocupat de formalitățile repatrierii trupului lui Cornel Galeș.