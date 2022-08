Cât a costat nunta lui George Simion, care va găzdui 10 000 de persoane? Liderul USR a dezvăluit suma pe care a scos-o din buzunar: „Am făcut o estimare...”

In articol:

George Simion trăiește una dintre cele mai importante zile din viața sa, ziua în care își unește destinul în fața lui Dumnezeu cu cel al alesei inimii sale, Ilinca Munteanu.

Liderul AUR a dezvăluit cât a sos din buzunar pentru a-și organiza petrecerea, care va găzdui peste 10 000 de invitași.

George Simion și Ilinca Munteanu se bucură de cea mai frumoasă zi din viața lor de până acum, nunta având loc într-un sat din comuna Măciuca, județul Vâlcea, numit Oveseleu. Persoanele invitate vor putea fi identificate pe baza unei brățări speciale pe care apare numele celor doi și mesajul „Uniți din iubire”.

Citeste si: George Simion, amenințat cu bomba la nunta sa cu peste 10 000 de invitați! Oamenii legii au intervenit de urgență

Câți bani a scos din buzunar George Simion pentru a-și organiza nunta?

Nunta lui George Simion va fi în totalitate organizată ținând cont de specificul țărănesc. Invitații se vor delecta cu preparate tradiționale.

La nuntă vor fi prezenți unii dintre ce mai cunoscuți artiști din țara noastră, cum ar fi Sofia Vicoveanca, Theo Rose, Surorile Osoianu, Sava Negrean Brudașca și alții.

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

În urma unei estimări, George Simion a declarat că, până în acest moment, a cheltuit circa 12 000 de euro. Liderul AUR a ținut să menționeze că a primit ajutor din partea oamenilor, printre care se numără și Gigi Becali. Un ajutor de nădejde a găsit în ajutorul venit din partea nașilor, primind, de asemenea, și donații.

„Până acum am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am făcut o estimare cât e brânza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are. De la ciobanii de la Jina, de la Polovraci, de la Vaideeni am cerut berbecuți, că ei au oi, domnul Gigi are brânză și așa mai departe”, a declarat George Simion la Realitatea Plus.

Citeste si: Candidează Diana Șoșoacă la alegerile prezidențiale din 2024? Dacă nu ea, atunci cine este potrivit pentru funcția de șef al statului: "Eu nu sunt genul care să mă retrag"

Alertă de bomba la nunta lui George Simion

În timp ce George Simion și soția sa se aflau în timpul cununiei religioase, poliția a fost sesizată că urmează să se amplaseze o bombă chiar la nunta liderului AUR. Omenii legii împreună cu pirotehniștii din cadrul Serviciului Român de Informații au venit de urgență în locul în care va avea loc petrecerea câmpenească pentru a face toate investigațiile necesare și pentru a se asigura că nimeni nu este pus în pericol.

„Astăzi, 27 august a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a fost sesizat cu privire la faptul că, în incinta unui eveniment privat, desfășurat în localitatea Măciuca, a fost amplasată o bombă”, a transmis IPJ Vâlcea.