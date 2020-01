Andreea Bălan se află în vacanţă în Mauritius, acolo unde a ajuns acum câteva zile. „Dupa un drum de 20 de ore in care nu am dormit deloc cu Clarita in brate, dupa ce am despachetat 5 geamantane, dormit cateva ore, apoi calcat, apoi facut ordine dupa copii, si dupa ce am intrat in apa cu Ella, uscat si aranjat, mi-am pus fata de diva si am reusit sa fac si eu niste poze”, a postat Andreea la sosirea în Mauritius.

Ea a filmat şi în apartamentul din hotelul în care s-a cazat, un stabiliment de 5 stele aflat chiar pe plajă. În această perioadă a anului, agenţiile de turism din România oferă un sejur de 7 nopţi, cu demipensiune, zbor-charter dus întors, la un preţ de aproximativ 1.800 de euro de persoană. Luând în calcul şi alte cheltuieli, croaziere, safari şi alte activităţi, bugetul total al vacanţei poate ajunge la aproximativ 8.000 de euro. (vezi cine a acuzat-o pe Andreea Bălan că minte de îngheaţă apele)

Andreea Bălan se află în vacanţă în Mauritius. Are la dispoziţie saună şi salon de înfrumusețare

Hotelul în care stă familia Andrei Bălan se află intr-o zonă linistită din regiunea istorica Balaclava în partea de nord vest a insulei aflate în Oceanul Indian, la 900 de kilometri est de Madagascar. Turiştii pot practica schi nautic, iahting, catamaran, caiac, snorkelling, scufundări subacvatice și aqua-fitness.

La hotel sunt propuse diverse oferte de relaxare, ca de exemplu spa, saună, baie de aburi, hamam, salon de înfrumusețare și terapii prin masaj. Zilele trecute, Andreea Bălan şi George Burcea şi-au dus fetele la Zoo, acolo unde au admirat, printre altele, o uriaşă broască ţestoasă.